Подробности за взрива в Москва. Сватбата на генерала

Взривът, който избухна в известния средиземноморски и италиански ресторант Balzi Rossi, уби поне трима, а над 20 са ранените, 17 от които са в тежко състояние в болниците в столицата на Русия, пишат руските медии.

Заведението се помещава на партерния етаж в една от знаменитите „Сталински висотки“, това са небостъргачите от съветската епоха, точно в стените на бившия легендарен съветски гастроном.

Balzi Rossi е изключително популярен и се смята за едно от луксозните и скъпи заведения в руската столица, защото е с пищен, аристократичен стил – мраморни колони, антични статуи, високи тавани и огромни панорамни прозорци.

По данни на The Moscow Times по време на взрива в заведението се е провеждала сватба с около 50 гости.

Властите веднага са отцепили района. Спряно е и провеждането на мащабния Нощен велофестивал в града, за да осигурят достъп на аварийните служби.

Основните версии за момента варират между неизправност в газовото оборудване на кухнята и взрив в самата гостна зона.

Според последните разкрития на независими руски медии като „Baza“, които цитират очевидци, в ресторанта Balzi Rossi не се е провеждала сватба, а частно празненство за рождения ден на висш руски генерал.

Версията за „сватба на 50 души“ първоначално беше разпространена от близката до руските силови структури канали медии - „112“, но впоследствие се появиха сериозни разминавания.

Блогъри твърдят, че в ресторанта са се събрали представители на военния и държавния елит на Русия.

Независимото издание Astra, позовавайки се на преки очевидци, съобщи, че целият район пред ресторанта е бил пълен с луксозни лимузини и джипове с черни регистрационни номера.

Свидетели разказват, че пред сградата е имало разположен специален автобус на Росгвардия, който е осигурявал допълнителна охрана на затвореното събитие.

Засега официалните руски източници продължават да поддържат тезата за битов инцидент – изтичане на газ при кухненското оборудване.