Драми в Русия! Стрелят се за бензин

Напрежението около недостига на горива в Русия продължава да расте. Пореден тревожен инцидент е регистриран в Челябинск, където спор за реда на бензиностанция е прераснал в стрелба.

Инцидентът е станал на 11 юли на улица „Луценко“. По данни на очевидци, един от шофьорите се опитал да зареди автомобила си, без да изчака образувалата се опашка. След като други клиенти му направили забележка, той отказал да се върне назад, извадил пистолет с несмъртоносни боеприпаси и открил огън, съобщава местното издание 74.RU.

Мъж е бил прострелян в областта на корема и е откаран в Регионалната клинична болница №3.

„Ако всички започнат да реагират така? В нашата кола имаше деца. Куршумът можеше да уцели всеки“, разказва очевидец пред 74.RU.

След стрелбата извършителят е избягал, но по-късно полицията е задържала 26-годишен мъж. Оръжието все още се издирва.

По случая е образувано досъдебно производство. Разследването е по член 116 от Наказателния кодекс на Русия („Нанасяне на побой“), като законът предвижда наказание до две години лишаване от свобода. Властите решават и каква мярка за неотклонение да наложат на задържания.

Инцидентът идва в момент, когато Русия е изправена пред сериозна криза с доставките на горива. В редица региони се образуват километрови опашки пред бензиностанциите, въвеждат се ограничения за продажбата на бензин, а напрежението между шофьорите расте. В Челябинска област властите дори призоваха гражданите да запазят спокойствие и да не проявяват агресия към служителите на бензиностанциите.

Според Reuters производството на бензин в Русия е спаднало до около 65% от сезонното търсене след серия от украински удари по нефтопреработвателната инфраструктура. Недостигът доведе до дълги опашки, ограничения в продажбите и засилено обществено напрежение, като властите бяха принудени да забранят износа на горива и да увеличат вноса от Беларус и Индия.

Макар засега да няма официална информация, че именно недостигът на гориво е пряката причина за конфликта в Челябинск, стрелбата на бензиностанцията се случва на фона на изключително напрегната обстановка, породена от продължаващата бензинова криза в страната.

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