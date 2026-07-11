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Той надживя Висоцки с 46 години. Отиде си последната легенда от „Таганка“

Двамата изиграха феноменалните постановки „Хамлет“ и „Майсторът и „Маргарита“

Той надживя Висоцки с 46 години. Отиде си последната легенда от „Таганка“
11 юли 26 | 22:47
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Александра Василева

Спусна се последната завеса на Юри Смирнов - човекът, пред когото гениалният Владимир Висоцки изпя първите си шедьоври. Народният артист на Русия почина внезапно на 87-годишна възраст у дома си в Москва.

Смирнов беше една от последните живи легенди и съосновател на култовия московски „Театър на Таганка“, изиграл епохална роля в изкуството по време на съветския режим. Играеше в театъра от самото му основаване през 1963 г., а заедно с легендарния режисьор Юри Любимов участваше в създаването на изцяло нов, авангарден театрален език.

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Един от най-добрите приятели е на Владимир Висоцки и с него изигра култовите постановки „Хамлет“ и „Майсторът и Маргарита“. Висоцки му е имал пълно доверие и първо пред него е изпявал новите си песни, за да чуе мнението му. Смирнов никога не скри истината в спомените си, той открито разказваше за тежкия алкохолизъм на Висоцки, като описваше как е спасявал своя приятел преди важни премиери, когато геният е изпадал в тежки депресивни състояния.

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Голямата слава на екрана му носи превъплъщението в образа на злодея Полипов в епичния съветски сериал „Вечният вик“. Ролята на коварния предател и кариерист е изиграна толкова гениално, че актьорът с години получава гневни писма от зрители, които буквално са го мразели в реалния живот заради героя му. Има страхотна ирония в това, че точно той изигра тази роля, защото в реалния живот Смирнов остана сред шепата хора в театъра, които никога не предадоха Висоцки, въпреки жестокия натиск от страна на КГБ.

владимир висоцки

Въпреки преклонната си възраст, Смирнов беше действащ актьор до последния си дъх. Той не се беше пенсионирал, а за август е имал насрочени представления в „Таганка“, където последно играеше главната роля на професор Исак Борг в спектакъла „Диви ягоди“ (по Бергман).

С внезапната смърт на Смирнов се слага край на цяла златна ера, последната жива памет за една епоха, в която театърът беше по-силен от цензурата, а приятелството между мъже с китари и разкъсани души променяше историята.

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Автор Александра Василева

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