Той надживя Висоцки с 46 години. Отиде си последната легенда от „Таганка“

Спусна се последната завеса на Юри Смирнов - човекът, пред когото гениалният Владимир Висоцки изпя първите си шедьоври. Народният артист на Русия почина внезапно на 87-годишна възраст у дома си в Москва.

Смирнов беше една от последните живи легенди и съосновател на култовия московски „Театър на Таганка“, изиграл епохална роля в изкуството по време на съветския режим. Играеше в театъра от самото му основаване през 1963 г., а заедно с легендарния режисьор Юри Любимов участваше в създаването на изцяло нов, авангарден театрален език.

Един от най-добрите приятели е на Владимир Висоцки и с него изигра култовите постановки „Хамлет“ и „Майсторът и Маргарита“. Висоцки му е имал пълно доверие и първо пред него е изпявал новите си песни, за да чуе мнението му. Смирнов никога не скри истината в спомените си, той открито разказваше за тежкия алкохолизъм на Висоцки, като описваше как е спасявал своя приятел преди важни премиери, когато геният е изпадал в тежки депресивни състояния.

Голямата слава на екрана му носи превъплъщението в образа на злодея Полипов в епичния съветски сериал „Вечният вик“. Ролята на коварния предател и кариерист е изиграна толкова гениално, че актьорът с години получава гневни писма от зрители, които буквално са го мразели в реалния живот заради героя му. Има страхотна ирония в това, че точно той изигра тази роля, защото в реалния живот Смирнов остана сред шепата хора в театъра, които никога не предадоха Висоцки, въпреки жестокия натиск от страна на КГБ.

Въпреки преклонната си възраст, Смирнов беше действащ актьор до последния си дъх. Той не се беше пенсионирал, а за август е имал насрочени представления в „Таганка“, където последно играеше главната роля на професор Исак Борг в спектакъла „Диви ягоди“ (по Бергман).

С внезапната смърт на Смирнов се слага край на цяла златна ера, последната жива памет за една епоха, в която театърът беше по-силен от цензурата, а приятелството между мъже с китари и разкъсани души променяше историята.

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