Той надживя Висоцки с 46 години. Отиде си последната легенда от „Таганка“
Двамата изиграха феноменалните постановки „Хамлет“ и „Майсторът и „Маргарита“
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Двамата изиграха феноменалните постановки „Хамлет“ и „Майсторът и „Маргарита“
Владимир беше най-голямата страст в живота ми, но бракът с него ме изпепели, казва французойката
"Нетаен агент" е изповедта на един интересен българин. Дино Динев завършва гимназия в София, тренира бокс в "Спартак" и така попада в спортна рота, къ...
Астероид е кръстен на барда, който утре трябваше да навърши 76 години
Вършец. Граждани, почитатели на Владимир Висоцки, гости на Вършец тези дни оставят цветя пред паметника на идола на прогресивно мислещите хора Владими...