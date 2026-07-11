Неочакван обрат: Освободиха двама от българите по шпионския скандал във Великобритания

Британските власти са освободили двама от шестимата български граждани, осъдени за шпионаж в полза на Русия. Според информация на британски медии става въпрос за Ваня Габерова и Иван Стоянов.

Двамата бяха част от групата, получила общо над 50 години затвор за участие в мащабна шпионска мрежа, действала в полза на Кремъл на територията на Великобритания и други европейски държави.

Според обвинението групата е била ръководена от австриеца Ян Марсалек, който е действал от името на руското разузнаване. Членовете ѝ са извършвали операции по наблюдение на журналисти, руски дисиденти, политически фигури и украински военнослужещи в различни европейски страни, съобщава Dir.bg.

Сред следените е бил и разследващият журналист Христо Грозев. В публикация в социалните мрежи той коментира, че би искал да е бил информиран предварително за освобождаването на двамата осъдени.

Иван Стоянов се призна за виновен и получи петгодишна присъда, а Ваня Габерова беше осъдена на шест години лишаване от свобода.

Към момента британските власти не са съобщили официално при какви условия са били освободени двамата, нито дали решението е свързано с предсрочно освобождаване или друга законова процедура.

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