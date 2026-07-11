Азия под ударите на „Бави“: Масови евакуации и транспортен хаос

Властите в Тайван евакуираха над 14 000 души, основно от планинските райони, заради приближаващия тайфун „Бави“, който заплашва острова с проливни дъждове, силни ветрове и опасност от свлачища, съобщава Ройтерс.

Въпреки че се очаква стихията да отслабне и да не достигне директно сушата на Тайван, властите предприеха превантивни мерки, за да избегнат човешки жертви.

До метър дъжд на места

Според метеоролозите в някои райони могат да паднат до един метър валежи, което значително увеличава риска от наводнения и свлачища.

Най-много евакуирани има в северните и източните части на острова, където опасността е най-голяма.

Отменени са близо 1200 полета

Заради тайфуна транспортът също е сериозно засегнат. Отменени са 917 международни полета, 274 вътрешни полета.

Почти всички градове и окръзи в Тайван обявиха деня за неработен, за да ограничат придвижването на хората.

Въпреки тежките условия основната високоскоростна железопътна линия по направлението север–юг продължава да работи, макар и с намален график.

След Тайван бурята поема към Китай

След като премине североизточно от Тайван и островите Сакишима в японската префектура Окинава, тайфунът „Бави“ се очаква да достигне китайския град Уънджоу, където живеят около 10 милиона души, рано в неделя.

Местните власти в Китай също следят внимателно развитието на бурята и се подготвят за евентуални извънредни мерки.

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