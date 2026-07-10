Забравена тенденция за обзавеждане на дома от 90-те се завръща

Хромът - лъскавото метално покритие, което беше почти задължително в домовете през 90-те години, отново се връща в интериора. Според Good Housekeeping дизайнерите все по-често го използват не само в бани и кухни, а и в лампи, маси, мебели и декоративни акценти. Завръщането му не означава копиране на стария стил, а по-сдържана версия - с един-два силни детайла, които да внесат блясък, без стаята да заприлича на шоурум. Тенденцията идва заедно с по-широкото връщане на елементи от 90-те в домашния дизайн.

Бумът, който започна от дръжките и крановете

Дизайнерката от Сан Диего Даяна Луна, която започва кариерата си през 90-те години, си спомня колко масово е било присъствието на хрома в домовете от онова време.

„Виждах хромомания навсякъде и без да го осъзнавам, станах свидетел на мегатенденция - и то с исторически мащаби!“, казва тя.

По думите й хромирани дръжки на врати, кранове, дръжки на шкафове и елементи за баня тогава се появяват навсякъде - от обикновени апартаменти до луксозни имения. Днес обаче материалът се връща по-обрано: като блясък в осветлението, като база на маса, като елегантен детайл в баня или кухня.

Защо старият метал пак изглежда нов

Дизайнерът Тери Фиори връща историята още по-назад - към 20-те години на миналия век, когато хромът става важна част от Арт Деко и е наричан „среброто на бедните“. Причината е проста: той дава усещане за модерен лукс, но е много по-достъпен от благородните метали.

Точно тази комбинация - блясък, индустриален характер и достъпност - го прави удобен и за съвременния интериор. В модерния дом хромът вече не е знак за студена стерилност, а начин да се добави светлина, контраст и малко ретро самочувствие.

Как да не прекалите с ефекта

Дизайнерката Тина Рамчандани препоръчва хромът да се използва като акцент, а не като материал, който доминира във всяка стая. Според нея той стои особено добре с открити тухли, защото контрастът между индустриалното и изчистеното създава баланс.

При осветлението тя залага на скулптурни хромирани подови лампи, минималистични аплици и по-меки форми. Ключът, казва тя, е сдържаността - хромът изглежда свежо, когато се появява на няколко внимателно избрани места, а не когато превземе целия интериор.

Цветовете, които спасяват хрома от студенина

Дизайнерката Лорън Смит съветва хромът да не се комбинира само със студени сиви и бели тонове, защото така пространството може да изглежда стерилно. Вместо това тя препоръчва наситени цветове - маслинено, индиго, въглен и патладжан.

Според нея тези дълбоки нюанси стават още по-богати до отразяващата повърхност на хрома. Така металът не стои самотно и хладно, а работи като контрапункт на по-топла и уютна среда.

Топлите текстури правят разликата

И Рамчандани, и Смит поставят една и съща граница: хладният метал трябва да бъде омекотен. Най-добре това става с естествено дърво, лен, гипс, камък, тапети от тревна тъкан, мохер или кадифе.

Смит особено харесва хрома в комбинация с оребрено дърво в бани и домашни барове, защото ефектът напомня за винтидж лукс. Това е и най-сигурният начин тенденцията да изглежда актуална, а не като забравен интериор от преди три десетилетия.

Завръщането на хрома показва как старите тенденции рядко се връщат в същия вид. Днес той не е символ на масово обзавеждане от 90-те, а инструмент за по-прецизен интериорен акцент. Ако се използва с мярка, може да направи стаята по-светла и по-смела; ако се прекали, рискът е домът бързо да изглежда студен и претрупан.

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