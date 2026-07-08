Турист на морето обяви новината на годината

Пловдивчанин се свърза с редакцията на Plovdiv24.bg, за да сподели впечатленията си от почивката си, на която тези дни се наслаждава по Българското Черноморие и по-конкретно в Царево. Читателят ни изпрати касова бележка от заведение в китното морско градче, от която става ясно, че той и неговата компания са поръчали:

Тиквички по гръцки – 7.99

Тиганя от пилешко с ориз – 9.99

Сафрид – 8.99

Четири студени чая „Липтън“ – 11.60

Две порции хрупкави пилешки филенца – 17.98

Минерална вода 330 мл. – 2.00

Салата с риба тон – 8.99

Кутия за храна – 0.40

Всичко това на обща стойност – 67.94 евро

Човекът е категоричен, че цените са напълно нормални и че за всекиго има по нещо:

Здравейте! Съвсем в реда на нещата са цените, поне тук в Царево. Да не говорим, че освен всичко останало всеки, на когото по заведенията му се вижда скъпо, може да си купи хубава храна и за вкъщи. Включително прясна риба и каквото още си поиска. Така че – ако не ви харесва, отивайте в Гърция. Там обаче със сигурност няма да е по-евтино, а дори напротив. Пожелавам прекрасно лято на всички!, категоричен е пловдивчанинът.

За негова информация обаче директно от Гърция видяхме, че тиквичките в никакъв случай не са над тази цена. Излишно ли е дапдобавяме, че порцията е за двама?

Иначе в Царево по принцип има прилични кръчмета, а в курорта не са оставяли впечатление на кожодери.

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