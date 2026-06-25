Гнусна перверзия потресе най-големия ни курорт

Отвратителна наркоманска история, започнала с френска любов между двама приятели и завършила с изнасилване на дрогирано и беззащитно момиче, ще влезе скоро в съдебната зала, узна Флагман.бг. Гнусната случка се е разиграла на 16 юни т.г. в Слънчев бряг.

Денис Д., Петко Б. и Кънчо А. се разхождали в курортния комплекс, когато по улицата срещнали красиво младо момиче с бяла кожа и стройна фигура. Мъжете веднага се втурнали към нея и я поканили да пие с тях.

Тя се доверила на новите си приятели и с удоволствие споделила по няколко водки с тях. Мъжете обаче сложили в алкохолната ѝ напитка наркотични вещества - метамфетамин. От пикото и алкохола момичето започнало да става неадекватно и започнало да губи представа за случващото се. Тогава Петко Б. я придърпал в близките храсти и започнал да я целува и опипва по тялото. Въпреки сексуалните действия Петко не успял да достигне до пълна възбуда, за да премине към следващата фаза. Затова той казал на приятеля си Кънчо да му направи френска любов, за да успее да получи ерекция. В крайна сметка Петко успял да осъществи полов акт с дрогираното момиче, но вероятно заради употребата на алкохол и наркотични вещества мъжът не успял да стигне до края, оставяйки с усещане за празнота. Затова Петко отново се обърнал за помощ към своя авер Кънчо, пак с апел за орална любов, за да достигне до "физическото освобождаване". Кънчо веднага откликнал на молбата на своя приятел и му съдействал. Така мисията била успешна.

След това Денис и Петко преджобили беззащитно лежащата в храстите девойка, взели ѝ портмонето с парите и дебитните карти и изтеглили неясна към момента парична сума. След това повикали такси за момичето. Платили услугата с нейните пари, без изобщо да насочат таксиметровия шофьор накъде да кара и изчезнали в неизвестна посока. Водачът обаче се усъмнил, че нещо се случва, след като видял в какво състояние е девойката и позвънил на тел. 112.

Само за броени часове тримата мъже били установени и задържани от служителите на РУ-Несебър.

Информация за гнусната случка до медиите така и не бе изпратена. Мерките за неотклонение на лицата също вече са били гледани от Окръжния съд в Бургас. Едва днес става ясно, че задържаните оспорват наложените им мерки.

От прессъобщение на Апелативния съд става ясно, че "...П. Б. е привлечен като обвиняем в извършването на две отделни престъпления. За това, че на 16.06.2026г. в к.к. Слънчев бряг се съвкупил с лице от женски пол, лишено от възможност за самоотбрана поради алкохолно опиване, и то без нейно съгласие, и за това, че в съучастие като съизвършител с Д. Д., използвал платежен инструмент - дебитна карта, без съгласието на титуляра - пострадалото лице от женски пол, като наредил успешни трансакции на парични суми".

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