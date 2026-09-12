Пълна гавра с ученици в наш топ курорт!
Как оставиха децата на улицата
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Как оставиха децата на улицата
Инцидентът става след 2,00 часа
Инцидентът е станал около 18 часа
Строи се най-моделен комплекс, чакат се богати туристи
Полицията все пак овладя ситуацията
През целия ден остана без вода
Районът е особено рисков през лятото
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