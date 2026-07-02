Лорита Христова, кмет на Говедарци: Развитието на Мальовица е важно за региона

Кметът Лорита Христова очаква силен летен сезон в Говедарци, защото все повече българи и чужденци търсят спокойствие, чист въздух, планински маршрути и автентична среда. По думите й селото постепенно възвръща позициите си като туристическа дестинация, а развитието на Мальовица, новите обекти и засиленият инвеститорски интерес дават допълнителен тласък на района.

Христова подчертава, че голямото предизвикателство остава инфраструктурата - особено пътят Самоков-Говедарци-Мальовица, който има нужда от сериозен ремонт. Тя обръща внимание и на богатото историческо наследство на селото - църквата „Св. Никола“, килийното училище, връзката с Васил Левски и древните следи в района, които могат да развият културно-исторически туризъм.

Според нея местните хора вече приемат положително промените в Мальовица, защото те са насочени към модернизация и спорт, а не към презастрояване.

Какви са очакванията Ви за туристическия сезон това лято?

Гледаме към летния сезон с оптимизъм. Все повече българи и чуждестранни туристи търсят спокойствие, чист въздух и автентични места, където могат да се откъснат от динамиката на ежедневието и да се докоснат до природата. Именно това предлага Говедарци.

Нашето село има привилегията да се намира в сърцето на Рила и да бъде естествена отправна точка към едни от най-красивите маршрути в планината - Мальовица, Урдините езера, връх Кабул и десетки други природни забележителности. Това привлича както любителите на планинските преходи, така и хората, които просто търсят тишина, прохлада и красива природа.

Радва ни фактът, че все повече семейства избират района за своите летни почивки, а интересът към активния отдих и планинския туризъм продължава да нараства. Говедарци е най-високо разположеното село в Рила - на 1238 метра надморска височина, а също така е и първото село в България, обявено за курорт с указ на цар Борис III. Това е признание за неговите природни дадености и туристически потенциал още преди десетилетия.

Днес нашата задача е да съхраним тази традиция и да я надграждаме. Работим за по-добра инфраструктура, за развитие на туристическите услуги и за популяризиране на природното и културно богатство на района. Вярвам, че именно съчетанието между красивата природа, богатата история и гостоприемството на местните хора ще направи този сезон успешен както за туристическия бизнес, така и за цялата местна общност.

Има ли инвеститорски интерес към Говедарци? Как се развива Говедарци като туристическа дестинация?

С развитието на курортен комплекс Мальовица интересът към Говедарци също нараства. През последните години бяха закупени множество имоти, откриха се нов хотел и нови заведения, което е ясен знак за засилен инвеститорски интерес и за увеличаване на броя на хората, които избират да живеят или да развиват бизнес тук.

Говедарци постепенно възвръща позициите си като предпочитана туристическа дестинация. Освен с изключителната природа и близостта до Рила, селото има потенциал и за развитие на културен туризъм. Читалището развива активна дейност за съхраняване на местните традиции и обичаи, а в края на август се провежда фолклорният фестивал „Дар от природата“, който събира над 30 състава от цялата страна и съчетава музика, занаяти и изложение на местни продукти.

Разбира се, успешното развитие на туризма е немислимо без добра инфраструктура и достъпност. Пътят Самоков - Говедарци - Мальовица е републикански и от години има нужда от сериозен ремонт. Надяваме се държавата да предприеме необходимите действия, защото това е ключова връзка към един от най-красивите райони на Рила.

От своя страна Община Самоков последователно инвестира в подобряване на местната инфраструктура. През годините беше подменена голяма част от водопроводната мрежа на селото, работи се по идеен проект за изграждане на канализация в целия район Искровете, а поетапно се ремонтират и улиците в Говедарци според възможностите на общинския бюджет. Убедени сме, че с подобряването на инфраструктурата и развитието на туристическите услуги интересът към селото ще продължи да расте.

Знаят ли туристите за църквата, построена преди почти 200 години, в която е нощувал и Апостолът на свободата?

За съжаление не всички туристи познават богатото историческо наследство на Говедарци, а то е не по-малко впечатляващо от природните красоти на района. Ние се стремим да пазим и популяризираме тази история, защото тя е част от идентичността на селото.

През 1838 година, по инициатива на местните първенци, делегация от Говедарци заминава за Цариград, за да получи разрешение за построяването на църква и параклис. След завръщането ѝ започва изграждането на храм „Св. Никола“, който и днес се издига на най-високото място в селото. В двора на църквата е построен и параклис с помещения, използвани за килийно училище.

Говедарци има и свое достойно място в националноосвободителното движение. Васил Левски лично основава революционен комитет в селото. През 1871 година, преминавайки от Рилския манастир през планината, Апостолът на свободата пренощува именно в параклиса към църквата и училището. Това е исторически факт, с който местните хора се гордеят и пазят като част от своята памет.

Районът е богат и на духовни средища. В близост се намират манастирите „Св. Георги Победоносец“ и „Св. Троица“, както и множество оброчища и параклиси, съхранили вековните традиции на местното население.

Не по-малко интересни са и археологическите следи в района. В местността Надарица са открити останки от древно селище от времето на Римската империя, което показва, че тези земи са били населявани и обитавани още в дълбока древност.

Затова вярвам, че Говедарци има всички предпоставки да развива не само планински и спортен, но и културно-исторически туризъм, който да привлича посетители през всички сезони.

Казвате, че развитието на Мальовица се отразява благоприятно на Говедарци. Одобряват ли местните хора промените в курорта?

Според мен хората приемат положително случващото се в Мальовица, защото виждат, че развитието е съобразено с духа и природата на района. Важно е, че не се тръгна към мащабно застрояване с големи хотелски комплекси, а към модернизиране и възраждане на съществуващата база с нова, по-съвременна визия.

В началото местните имаха притеснения дали няма да се стигне до прекомерно строителство, но днес се вижда, че развитието върви в друга посока. Изградени са нови атракции и пространства за отдих, възстановяват се спортни събития и постепенно се връща животът в курорта.

Много се надявам този процес да продължи и да бъдат възродени всички спортове, с които Мальовица е известна -алпинизъм, ски спортове, катерене, ориентиране. Те не само привличат туристи, но и дават възможност на младите хора от региона да спортуват, да се развиват и да изграждат връзка с планината.

Особено ме радва, когато виждам инициативи, насочени към децата и младите хора от нашия район. Убедена съм, че когато институциите, бизнесът и местната общност работят в една посока, резултатите са видими. Именно затова Община Самоков продължава да подкрепя усилията за устойчивото развитие на региона и за превръщането му в още по-привлекателно място за живот, спорт и туризъм.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com