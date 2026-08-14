Държавата задейства операция „Дипломация“. Аташетата ни на процент

Държавата обявява безпрецедентен щурм на световната сцена за привличане на чуждестранни летовници, залагайки на изцяло нова стратегия под знака на „туристическата дипломация“. Амбициозната цел, заложена от правителството, е общият брой на чуждестранните гости спрямо базовата стойност от текущата 2026 година да бъде удвоен до 2030 година. Задачата поставя висок праг пред сектора, но експертите са категорични, че мисията не е невъзможна. След като съседните на България страни отдавна доказват, че могат да посрещат ежегодно двойно повече туристи от собственото си население, родината ни има целия потенциал да направи същия пробив с уникалното си съчетание от море и планини.

Масиран въздушен и сухопътен десант в Европа и Израел

Основен стълб в новия План за управление на сектора е спешното сключване на ключови двустранни междудържавни споразумения. Държавата стартира преговори за драстично увеличаване на транспортната свързаност – както по въздух, така и по земя. В мерниците на родната дипломация влизат традиционни и стратегически целеви пазари като Германия, Полша, Румъния, Обединеното кралство, Чехия и Турция. Специално внимание ще бъде обърнато на Израел, скандинавските страни, както и на държавите от Бенелюкс – Белгия, Нидерландия и Люксембург, откъдето се очаква сериозен приток на платежоспособни летовници.

Край на чиновническото безделие: Аташета на процент

Властта слага край на комфортното пребиваване на родните чиновници зад граница, като предвижда радикално разширяване на мрежата от туристически аташета в най-силните за България пазари. Работата им обаче вече няма да бъде просто представителна. Дейността на дипломатите ни ще бъде обвързана с брутални и конкретни показатели за ефективност (KPI). Те ще трябва да отчитат реални резултати, сред които:

Договаряне на нови туроператорски програми

Организиране на директни двустранни бизнес срещи (B2B)

Засилено медийно присъствие в чуждите медии

Разработване на нови туристически маршрути

Привличане на конкретни инвестиционни контакти за сектора

Защо съседите могат, а ние да не можем?

Новата стратегия дава сериозна заявка за успех на правителството, което най-накрая се опитва да превърне природните дадености на страната в работеща икономическа машина. България разполага с уникални предимства, които до момента оставаха недооценени в международен мащаб. Завъртането на колелото на туристическата дипломация и поставянето на аташетата под пара е дългоочакваната стъпка, която да изравни страната ни с регионалните лидери в бранша и да напълни хазната със свежа валута до края на десетилетието.

