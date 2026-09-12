Хампарцумян с остър анализ: Кой всъщност държи цените под контрол
Конкуренцията и контролът, а не чиновническото определяне на цени, пазят пазара – финансистът предупреди и за бъдещата битка на българския туризъм с д...
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Конкуренцията и контролът, а не чиновническото определяне на цени, пазят пазара – финансистът предупреди и за бъдещата битка на българския туризъм с д...
Световната шампионка става посланик на българския туризъм и ще показва пред света любимите си места у нас
Повече приходи, по-дълъг престой и туристи извън хотелите – как Черноморието да спечели от силния сезон
Удвояваме чуждите туристи до 2030 г.
Туристическата ни реклама е поставена на видно място в Улус, а турците увеличават интереса си към курортите ни
Успешните хотели и заведения връщат над 68% от туристите, а нелюбезните остават без клиенти
Спортистът прие поканата на министъра на туризма д-р Илин Димитров да се включи в националната инициатива
Според Петър Стоянович България има красота, градове и шанс, но няма достатъчно уважение към занаята на обслужването
Несигурността по света може да върне родните туристи у дома
Свободни стаи няма до началото на октомври
Министър Боршош обсъди перспективите на израелския туристически пазар с представители на Israir Airlines
Дискусията, която оживено тече в последния месец за бъдещето на българския туризъм, е изключително разумна, смислена и плодотворна. Тя се оказва закъс...