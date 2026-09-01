Златното момиче Стилияна Николова с нова мисия за България

Златното момиче на българската художествена гимнастика Стилияна Николова получи нова мисия - да представя България пред света. Световната шампионка се присъединява към инициативата на Министерството на туризма, в която известни и успели българи популяризират страната ни пред международна аудитория. Министърът на туризма д-р Илин Димитров я отличи със статуетка със златна роза, а Николова прие поканата да стане посланик на българския туризъм. Първата й спирка ще бъде високо в Рила, откъдето тя ще покаже една от впечатляващите природни дестинации на страната.

За мен е чест

„За мен е чест и приемам с удоволствие мисията. Чувствам се отпочинала, заредена и готова за следващата голяма цел - Олимпиадата в Лос Анджелис 2028“, каза Стилияна Николова.

21-годишната шампионка беше придружена от президента на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева. Министър Илин Димитров я поздрави за впечатляващото представяне на Световното първенство във Франкфурт през август.

„Силно ме впечатли с какъв хъс тръгвате към килима. Голяма гордост сте за страната ни, а постижението е историческо - златен медал в индивидуалната надпревара след 25 години!“, каза министърът.

Успехът действително върна България на световния връх. Във Франкфурт Николова стана световна шампионка на бухалки - първа българска световна титла на отделен уред при жените от 2001 г. Тя спечели и сребро на лента, а в многобоя стана световна вицешампионка и донесе на България първата олимпийска квота за Лос Анджелис 2028.

България има с какво да се гордее

Зад медалите стоят години работа, лишения и огромна отдаденост. Именно това подчерта Илиана Раева, която вижда в големите български спортисти и естествени посланици на страната.

„Ние сме изключително талантлива спортна нация с олимпийски шампиони в над 15 вида спорт. Държавата ни е уникална и много харесвана, и е важно да бъде рекламирана пред света“, каза президентът на БФХГ.

Идеята е лицата, които вече са разпознаваеми извън България, да разказват за страната по по-личен начин - не само чрез стандартните туристически реклами, а през местата, които самите те обичат и с които се чувстват свързани.

От Кайро до световния връх

Историята на Стилияна има и още един международен елемент, който я прави особено подходяща за подобна мисия. Тя е родена на 22 август 2005 г. в египетската столица Кайро, където преминават първите 13 години от живота й и където започва да тренира художествена гимнастика още като дете. Освен български тя говори свободно английски, арабски и руски.

Николова ще запише видеопослания за международна аудитория, в които ще разказва за България и за местата, които си заслужава чужденците да видят.

Първото послание ще дойде от Рила

Днес световната шампионка заминава за високопланинската спортна база „Белмекен“, където продължава подготовката си. Но този път престоят в планината ще има и туристическа мисия.

Стилияна ще се включи в изкачването на връх Зъбчето в Източна Рила. Именно оттам тя ще представи пред международната публика една от красивите природни дестинации на България.

После отново идва залата. Голямата спортна цел вече е ясно начертана - Лос Анджелис 2028. Световното първенство във Франкфурт вече донесе на Николова олимпийската квота, а след световната титла очакванията към златното момиче са още по-големи.

Стоичков, Насар и Бакалова вече са в кампанията

Стилияна Николова се присъединява към все по-силен отбор от популярни българи, които трябва да покажат страната пред света. В инициативата на Министерството на туризма вече участват победителката в Евровизия 2026 ДАРА, номинираната за „Оскар“ актриса Мария Бакалова, олимпийският и световен шампион по вдигане на тежести Карлос Насар и футболната легенда Христо Стоичков.

Към кампанията са се присъединили още световната звезда в кикбокса Стоян Копривленски, олимпийският медалист по сноуборд Тервел Замфиров и олимпийската медалистка по биатлон Лора Христова.

Сега към тях идва и едно от най-ярките златни момичета на България - шампионка, която вече кара света да гледа към българското знаме от почетната стълбичка, а оттук нататък ще се опита да го накара да погледне и към самата България.