Американски военни самолети се появиха на летището в София

Два американски военнотранспортни самолета са били забелязани на летище „Васил Левски“ в София около 7:00 часа тази сутрин. От Министерството на отбраната са потвърдили пред bTV, че машините се намират там съгласно бланкетно годишно дипломатическо разрешение и престоят им е временен.

Става дума за Lockheed C-130 – военнотранспортни самолети с четири турбовитлови двигателя, предназначени за превоз на военнослужещи и товари. Машината има повече от 40 модификации и се използва от над 50 държави.

„Няма никакъв риск към момента за националната ни сигурност". Това увери министърът на отбраната Димитър Стоянов през журналисти при откриването на академичната 2026/2027 година за офицери във Военната академия "Г. С. Раковски".

Според военния министър Димитър Стоянов американски военни самолети могат да кацат на граждански летища в България, като за това се прилага дипломатическа процедура. "Тези самолети имат дипломатическо разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината на всички съюзни държави. Те имат право да използват нашите летища, да кацат временно за презарядка, за почивка на екипажа и след това да отлитат. Това не е нещо, което тепърва се случва. Просто след пребиваването на самолетите-цистерни започна да му се придава много по-голямо внимание и интерес", обясни Димитър Стоянов.

Това не е първият случай, в който американски военен самолет се появява на гражданското летище в София. По-рано през годината там беше заснет и C-17 Globemaster на американските военновъздушни сили.

Два C-130 вече бяха в България

Американските самолети са напуснали авиобаза „Безмер“ на 22 август. Тогава министър Стоянов заяви, че по време на престоя им всички полети са били тренировъчни и са извършвани над територията на съюзнически държави. По думите му не са били изпълнявани мисии в южна посока.

Българските власти заявяват, че страната не е участвала във военни действия срещу Иран и към момента няма данни за пряка заплаха за националната сигурност.

В същото време Иран на няколко пъти е отправял предупреждения към България заради присъствието на американски самолети на нейна територия.

Какво реши парламентът?

В края на юли Народното събрание разреши по предложение на правителството в България да бъдат разположени до осем американски самолета. Решението последва спешна нота на САЩ от 17 юли, в която Вашингтон е поискал разполагането на самолетите и на до 250 военнослужещи за логистично обезпечаване на военните операции в Близкия изток.

В крайна сметка в авиобаза „Безмер“ са пристигнали два самолета.

Американските машини обаче не са първите, които тази година се появяват у нас. В края на февруари в България пристигнаха други американски самолети. Тогава в американската нота е било посочено, че те ще участват във военни учения.

България е разрешила присъствието на до 15 самолета и до 500 военнослужещи, като първоначалният срок за пребиваването им е бил до 30 май.

Самолетите са били разположени на софийското летище редом до граждански машини. Решението за първоначалното им присъствие е взето в последния ден на кабинета „Желязков“, а впоследствие премиерът Радев е разрешил престоят им да бъде удължен до 30 юни.