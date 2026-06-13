След 10 г.! Ключова промяна за Летище "Васил Левски“
Преди седмица от "Спаси София“ подновиха инициативата си за осигуряване на нощен обществен транспорт
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Преди седмица от "Спаси София“ подновиха инициативата си за осигуряване на нощен обществен транспорт
Той е изграден в партньорство с Представителството на Европейската комисия в България