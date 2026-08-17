Натали Трифонова се отказва от телевизията!

Натали Трифонова няма никакво намерение скоро да се връща на работа в Би Ти Ви

Блондинката обаче драстично е увеличила приходите си, въпреки че е в майчинство. А пълноводната река от финикийски знаци, която потекла към банковите й сметки, се оказа, че е заради малкия й син Арън.

Мъникът, който скоро ще стане на годинка, е плод от любовта й с мотошампиона Мартин Чой. Връзката им е малко мистериозна, защото той почти не присъства на общите снимки със сексапилната блондинка и малкото им момченце.

Но Наталия Трифонова изобщо не се притеснява дали таткото ще дава достатъчно средства за отглеждането на сина им. Защото тя пълни портфейла си с участие в реклами, с които е затрупана.

Красавицата е рекламно лице на вино, бебешка козметика, дамска козметика, пелени за еднократна употреба, препарат за пране на детски дрехи, дори на банка за съхранение на стволови клетки. За всичко това й се плаща, след като излезе в майчинство.

И в момента печели много повече от заплатата, която й даваха в медията. Там тя беше не само синоптичка, но се занимаваше с предаването „Култ“, имаше участия в сутрешния блок на „Тази сутрин“, дори водеше предаване за геймъри.

Заради което чаровната Натали не бърза да се върне на старата си работа. Пред близки споделяла, че ще върне в Би Ти Ви, само ако шефовете я заплашат с уволнение или със сваляне от екран. Затова ще удължи престоя си у дома, с детето.