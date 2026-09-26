Война. Мартин Чой побесня на тъщата

Вицът, в който зетят гони с пушка тъща си, а тя бяга на зигзаг из двора, май важи с пълна сила за Мартин Чой й майката на Натали Трифонова – Ванина. Мотошампионът е бесен от това, което тя направи на рождения ден на първородния си внук Арън, а се оказа, че дори Натали е останала стъписана.

Какво е станало ли?! Ами това, че снимките на малчугана, Нати и Чой, които изтекоха в мрежата и станаха публично достояние, не са пуснати от синоптичката, камо ли от Мартин. Публикувани са от майка й Ванина, на която й писнало да говорят за щерка й небивалици.

„Ванина беше бясна от статиите, че дъщеря й е самотна майка, че Чой я е зарязал с бебето и тя го гледа сама... и тем подобни простотии. Затова и не издържа и напраска сума ти семейни снимки от тържеството на малкия Арън, без пет пари да дава дали някой ще й се разсърди“, разказват близки до нея източници.

Това обаче нарушава желанието на Натали Трифонова и Мартин Чой да живеят живота си спокойно и без външна намеса. И ако синоптичката обожава родителката си и отлично е разбрала причината за постъпката й, то Чой продължавал да гледа сърдито и да настоява, че Ванина е нямала правото да действа зад гърба му и противно на желанието му... Трудната задача сега е на Натали, която ще трябва да се чуди как да ги сдобрява.

Това обаче нарушава желанието на Натали Трифонова и Мартин Чой да живеят живота си спокойно и без външна намеса. И ако синоптичката обожава родителката си и отлично е разбрала причината за постъпката й, то Чой продължавал да гледа сърдито и да настоява, че Ванина е нямала правото да действа зад гърба му и противно на желанието му... Трудната задача сега е на Натали, която ще трябва да се чуди как да ги сдобрява.