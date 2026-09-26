Иван Лечев разкри голямата истина за Дара

Иван Лечев представи с колегите си в bTV новата им група "ВолевА". Музикантът, който е от 48 години на сцена, съобщи, че първият им самостоятелен концерт ще бъде на 2 октомври, макар всъщност бандата да е създадена преди 5 години.

Мастер Лечев описа стила, който свирят, като алтернативен рок, с известна политическа украска. Текстовете с такъв уклон пише Никеца, който преди време участва в "Гласът на България". Освен тях в бандата влиза и Росен Ватев.

"Лаская се от идеята, че аз измислих тази група", казва Иван Лечев. Той харесал много Никеца в "Гласът на България" и си казал да направят нещо заедно. Мастер Лечев говори и за колегите си треньори в сегашния сезон на "Гласът на България". Каза, че е много притно изненадан от Меди. А за Дара отсече, че тя е природно чудо. Описа я като човек с много акъл в главата, здраво стъпила на земята.

Тя няма задни мисли. Казва си какво мисли: или го приемаш, или не. Много харесвам такива хора, описа я Лечев.

И добави, че "Гласът на България" е едно предизвикателство за хора, които са решили да се посветят на музикалното поприще.



