Жесток скандал за милионите на Доли Партън. Съд удари лаком охранител

Жесток скандал гръмна заради милионите на Кралицата на кънтрито Доли Партън. Състоянието на на звездата от 450 милиона долара е натрупано в продължение на десетилетия музика, бизнес начинания и инвестиции. Месец след смъртта ѝ, първият публичен спор, свързан с управлението на наследството ѝ, стигна до съда, предаде NEWSMAX.

Тази седмица съдия от Тенеси издаде временна ограничителна заповед срещу племенника на Партън и дългогодишен началник на охраната, Брайън Сийвър, след като She's Alive LLC, компания, създадена, за да помогне за запазването и управлението на професионалното наследство на Партън, го обвини в отправяне на заплахи и искане на пари.

Спорът идва, след като представителите на Партън започнаха сложната задача да управляват активите, които тя е оставила след смъртта си. Партън си отиде на 25 август на 80-годишна възраст след битка с рака.

Forbes оцени нетното състояние на Партън на около 450 милиона долара преди смъртта ѝ, което я постави сред най-богатите жени, изградили собствено богатство в Америка. Нейните активи включват каталог за писане на песни, оценен на стойност около 120 милиона долара, както и дялове в Dollywood и други бизнеси.

Партън и съпругът ѝ Карл Дийн, с когото са женени от близо 60 години, нямаха деца. Дийн почина през март 2025 г.

Изглежда, че Партън е направила значително планиране на наследството си преди смъртта си. Активите ѝ се държат чрез тръстове и свързани бизнес дружества, което означава, че подробностите за бенефициентите и разпределенията може да останат поверителни, вместо да станат публични чрез наследствени производства.

В документите, прегледани от The Tennessean, се описват фондът DP Dean Trust, създаден през 1997 г., и фондът Dolly Parton Professional Property Trust, който е получил нейните бизнес дялове и друго професионално имущество след смъртта ѝ.

След смъртта на Партън е сформирана „She's Alive LLC“, за да работи с тръста и да помогне за „запазването и развитието“ на нейното наследство, включително да контролира въпроси, свързани с нейния бизнес, филантропия, лицензиране на музика и използване на нейното име и образ.

Дългогодишният мениджър на Партън, Дани Нозел, е единственият мениджър на She's Alive.

Споразумението привлече вниманието заради спора със Сийвър, син на сестрата на Партън, Каси. Сийвър е отговарял за сигурността на домовете и бизнеса на Партън повече от две десетилетия и е бил членът на семейството, избран от Партън да обяви публично смъртта ѝ.

В понеделник Сийвър и неговата компания бяха отстранени от охранителните си функции, свързани с имуществото и бизнес интересите на Партън.

Ден по-късно Нозел поиска временна ограничителна заповед срещу Сийвър. В съдебните документи Сийвър беше обвинен, че се е „позовал на самопровъзгласилия се опит на военен по договор, достъп до оръжия и способност за насилие“, докато е искал пари, и се твърди, че е заплашвал Нозел седмиците преди смъртта на Партън.

В заявлението се цитира съобщение, в което Сийвър твърди, че е казал: „Всичко, което правя, е война... всички трябва да се тревожат за това, което бих могъл да направя.“

Друго предполагаемо съобщение гласеше: „По-добре парите ѝ да са по-големи, отколкото мога да спечеля другаде, или ще прецакам всички. Ще се превърна в ръката на възмездието за цялото си семейство.“

Впоследствие съдия от Тенеси издаде временна ограничителна заповед, изискваща от Сийвър да стои на поне 300 метра от определени хора, свързани с наследството и бизнеса на Партън, и далеч от определени имоти.

Отстраняването на Сийвър от операцията по сигурността не е премахнало личния му интерес към тръста на Партън, според известието за прекратяване на службата, съобщено от множество издания.

Имуществото обхваща много повече от записите на Партън. Тя е написала хиляди песни по време на кариерата си и е изградила колекция от бизнес интереси, обхващащи развлечения, туризъм, издателско дело, козметични продукти и други потребителски стоки.

Доливуд, чието създаване Партън помага в Пиджън Фордж, Тенеси, се превръща в една от най-известните туристически атракции в щата. Професионалните ѝ интереси включват също филмово и телевизионно продуциране и обширно портфолио от недвижими имоти.

Очаква се филантропските начинания на Партън също да продължат. Нейната библиотека „Въображение“, създадена през 1995 г., е раздала стотици милиони безплатни книги на деца.

Партън е израснала в голямо семейство в селски Тенеси и има няколко братя и сестри, както и от многобройни племенници и племеннички. Нито един проверен публичен документ не е разкрил пълния списък на бенефициентите на нейните тръстове или как в крайна сметка ще бъде разпределено богатството ѝ.

Сийвър отрече комуникациите му да са представлявали заплахи и заяви, че съобщенията му са били извадени от контекста.

„Нищо в това дело не са били заплахи и повечето от коментарите ми стоят зад“, каза Сийвър пред TMZ.