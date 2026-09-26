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Жесток скандал за милионите на Доли Партън. Съд удари лаком охранител

Забраниха на Брайън Сийвър да припарва на 300 метра до близки на звездата

Жесток скандал за милионите на Доли Партън. Съд удари лаком охранител
26 сеп 26 | 20:33
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Мира Иванова

Жесток скандал гръмна заради милионите на Кралицата на кънтрито Доли Партън. Състоянието на на звездата от 450 милиона долара е натрупано в продължение на десетилетия музика, бизнес начинания и инвестиции. Месец след смъртта ѝ, първият публичен спор, свързан с управлението на наследството ѝ, стигна до съда, предаде NEWSMAX.

Тази седмица съдия от Тенеси издаде временна ограничителна заповед срещу племенника на Партън и дългогодишен началник на охраната, Брайън Сийвър, след като She's Alive LLC, компания, създадена, за да помогне за запазването и управлението на професионалното наследство на Партън, го обвини в отправяне на заплахи и искане на пари.

Спорът идва, след като представителите на Партън започнаха сложната задача да управляват активите, които тя е оставила след смъртта си. Партън си отиде на 25 август на 80-годишна възраст след битка с рака.

Forbes оцени нетното състояние на Партън на около 450 милиона долара преди смъртта ѝ, което я постави сред най-богатите жени, изградили собствено богатство в Америка. Нейните активи включват каталог за писане на песни, оценен на стойност около 120 милиона долара, както и дялове в Dollywood и други бизнеси.

Партън и съпругът ѝ Карл Дийн, с когото са женени от близо 60 години, нямаха деца. Дийн почина през март 2025 г.

Изглежда, че Партън е направила значително планиране на наследството си преди смъртта си. Активите ѝ се държат чрез тръстове и свързани бизнес дружества, което означава, че подробностите за бенефициентите и разпределенията може да останат поверителни, вместо да станат публични чрез наследствени производства.

В документите, прегледани от The Tennessean, се описват фондът DP Dean Trust, създаден през 1997 г., и фондът Dolly Parton Professional Property Trust, който е получил нейните бизнес дялове и друго професионално имущество след смъртта ѝ.

След смъртта на Партън е сформирана „She's Alive LLC“, за да работи с тръста и да помогне за „запазването и развитието“ на нейното наследство, включително да контролира въпроси, свързани с нейния бизнес, филантропия, лицензиране на музика и използване на нейното име и образ.

Дългогодишният мениджър на Партън, Дани Нозел, е единственият мениджър на She's Alive.

Споразумението привлече вниманието заради спора със Сийвър, син на сестрата на Партън, Каси. Сийвър е отговарял за сигурността на домовете и бизнеса на Партън повече от две десетилетия и е бил членът на семейството, избран от Партън да обяви публично смъртта ѝ.

В понеделник Сийвър и неговата компания бяха отстранени от охранителните си функции, свързани с имуществото и бизнес интересите на Партън.

Ден по-късно Нозел поиска временна ограничителна заповед срещу Сийвър. В съдебните документи Сийвър беше обвинен, че се е „позовал на самопровъзгласилия се опит на военен по договор, достъп до оръжия и способност за насилие“, докато е искал пари, и се твърди, че е заплашвал Нозел седмиците преди смъртта на Партън.

В заявлението се цитира съобщение, в което Сийвър твърди, че е казал: „Всичко, което правя, е война... всички трябва да се тревожат за това, което бих могъл да направя.“

Друго предполагаемо съобщение гласеше: „По-добре парите ѝ да са по-големи, отколкото мога да спечеля другаде, или ще прецакам всички. Ще се превърна в ръката на възмездието за цялото си семейство.“

Впоследствие съдия от Тенеси издаде временна ограничителна заповед, изискваща от Сийвър да стои на поне 300 метра от определени хора, свързани с наследството и бизнеса на Партън, и далеч от определени имоти.

Отстраняването на Сийвър от операцията по сигурността не е премахнало личния му интерес към тръста на Партън, според известието за прекратяване на службата, съобщено от множество издания.

Имуществото обхваща много повече от записите на Партън. Тя е написала хиляди песни по време на кариерата си и е изградила колекция от бизнес интереси, обхващащи развлечения, туризъм, издателско дело, козметични продукти и други потребителски стоки.

Доливуд, чието създаване Партън помага в Пиджън Фордж, Тенеси, се превръща в една от най-известните туристически атракции в щата. Професионалните ѝ интереси включват също филмово и телевизионно продуциране и обширно портфолио от недвижими имоти.

Очаква се филантропските начинания на Партън също да продължат. Нейната библиотека „Въображение“, създадена през 1995 г., е раздала стотици милиони безплатни книги на деца.

Партън е израснала в голямо семейство в селски Тенеси и има няколко братя и сестри, както и от многобройни племенници и племеннички. Нито един проверен публичен документ не е разкрил пълния списък на бенефициентите на нейните тръстове или как в крайна сметка ще бъде разпределено богатството ѝ.

Сийвър отрече комуникациите му да са представлявали заплахи и заяви, че съобщенията му са били извадени от контекста.

„Нищо в това дело не са били заплахи и повечето от коментарите ми стоят зад“, каза Сийвър пред TMZ.

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Автор Мира Иванова

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