Драма с дървото на Юрий Гагарин. Става паметник

„Скъпи деца, аз зная, че всички желаете да станете космонавти, затова ще трябва да се учите цял живот отлично.“

С тези думи Юрий Гагарин - първият човек, прекосил космоса – се обръща към учениците на тогавашното училище, носещо неговото име. В двора той засажда малко борче, символ на мечтата, която трябва да расте заедно с децата. Дървото обаче не издържа – увяхва след няколко месеца, а на същото място обществеността засажда ново.

Така започва историята на един бор, който не е просто дърво, а жив спомен за деня, в който космосът се приближава до едно софийско училище.

Космическата алея – живата памет на българската астроистория

В двора на 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“ има алея, която не съществува никъде другаде в България. Там растат дървета, засадени от Георги Иванов, Александър Александров и Валентина Терешкова. Малка, тиха алея, в която всяко дърво е история, а всяка корона – част от българския път към звездите.

Борът на Гагарин е най-старият символ в тази редица. Десетилетия наред ученици, родители и хора от квартала минават покрай него като покрай паметник. Но през последните години дървото започва да се променя – короната му изсъхва, стволът се накланя, а тревогата расте.

Когато легендата става опасна

Първите сигнали за проблеми идват около 2020 година. През 2021-а експерти от Столичната община правят обследване и установяват, че дървесината е здрава, но наклонът е тревожен. Дървото се отклонява от оста си с около 10% - достатъчно, за да бъде опасно при силен вятър.

Следващите години засушаването в почвата и въздуха довършват процеса. Борът - вид с бавен растеж и чувствителна физиология - започва да губи жизненост. Короната изсъхва напълно. Дървото вече не е жив организъм, а потенциална заплаха.

„Изведнъж цялата корона беше абсолютно суха, без никаква жива част в нея. Именно това наложи бързото му обезопасяване“, казва Димитър Петров, главен експерт в дирекция „Зелена система“.

Историята се повтаря

Всъщност, борът на Гагарин е два пъти засаден. Когато космонавтът засажда дървото, то не се хваща. И само няколко месеца по-късно започва да гние. Тогава в корените ум е засаден нов бор, който пораства до днешния.

Трудното решение: Сигурността преди сантиментите

Директорът на училището Даниела Цанкова подава няколко сигнала през последната година. Притеснението е реално – дървото се намира в зона, където децата играят, а през уикендите кварталът го посещава като място на спомен.

„Особен сантимент имаме всички към това дърво. То е част от историята на всеки един от нас. Но по-важен е моментът, в който трябва да опазим живота и здравето на децата“, казва тя.

Решението е взето трудно, но неизбежно. Дървото е отрязано, като около пет метра от ствола са оставени за допълнителна проверка.

Какво да се прави със ствола на Гагариновия бор

Историята не свършва с отрязването. Напротив - започва нов етап. Училището събира идеи как да превърне останалия ствол в символ, който да продължи да носи завета на Гагарин.

„Имаме идея да повикаме творец, художник, скулптор или дърворезбар, който да резбова скулптура – ракета, космически сюжет, нещо, което да разказва историята“, казва директорът.

Така борът може да се превърне в нов знак – не на загубата, а на продължението. На това, че живият организъм е приключил своя път, но паметта остава.

Заветът към бъдещите космонавти

Дървото на Гагарин вече не се извисява в двора, но думите му от 1961 година продължават да звучат.

Мечтата за космоса не е в ствола, не е в короната – тя е в децата, които минават покрай мястото, където някога е растяло борчето на първия човек, видял Земята отгоре.

Алеята остава. Историята остава. И новият символ, който предстои да бъде създаден, ще продължи да напомня, че мечтите растат – дори когато дърветата понякога не успяват.