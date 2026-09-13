65 години от полета на Юрий Гагарин – първият човек в Космоса!
На 16 април 2026 г. от 14.00 ч. Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ организира честване, посветено на 12 април 1961 г. - денят, в...
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На 16 април 2026 г. от 14.00 ч. Астрономическа обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ организира честване, посветено на 12 април 1961 г. - денят, в...
Над руския град Велики Новгород
Професията й я свързва с центровете за подготовка и контрол на космическите полети
С тържествено приветствие отбелязаха денят на космонавта 12 април извънредният и пълномощен посланик на Русия в България Юрий Исаков и българския косм...
Ученици от Професионалната гимназия по механоелектротехника „Юрий Гагарин" в Петрич и техни учители бяха гости в Народното събрание по покана на народ...
Гагарин си тръгнал от Созопол с три връзки чирози