Отрязаха емблематичното дърво на Гагарин в София, социалните мрежи избухнаха

Вълна от възмущение заля социалните мрежи, след като стана ясно, че е отрязано емблематичното дърво в двора на столичното 138. СУЗИЕ „Проф. Васил Златарски“, свързано с посещението на първия човек в Космоса Юрий Гагарин в София.

Причината за премахването му обаче е състоянието на дървото. То е било напълно изсъхнало и според експертите е представлявало потенциална опасност за живота и здравето на учениците и хората, които преминават през двора.

Историята на прочутото дърво започва преди 65 години, когато Гагарин посещава училището, което тогава носи неговото име.

„Скъпи деца, аз зная, че всички желаете да станете космонавти, затова ще трябва да се учите цял живот отлично“, обръща се тогава той към учениците.

За да остане спомен от посещението му, Гагарин засажда борче в училищния двор.

Оригиналното дърво оцеляло само няколко месеца

Оказва се обаче, че дървото, което сега е било отрязано, не е точно борчето, засадено лично от Гагарин.

Първото дърво не успяло да се адаптира и увяхнало само няколко месеца след засаждането. На същото място било поставено ново.

„Това дърво всъщност е дървото, което е насадено в корените на нашия първи бор, който Юрий Гагарин е посадил. По сведения от очевидци, хора от квартала и колеги, той не е издържал адаптационен период и след 3-4 месеца е увяхнал. В неговите корени веднага обществеността е посадила на същото място нов бор“, разказва директорът на училището Даниела Цанкова.

Така споменът за посещението на Гагарин остава жив десетилетия наред.

Космическа алея в сърцето на София

Дървото не е единствената връзка на училищния двор с историята на космонавтиката.

На специална алея са засадени дървета от първия български космонавт Георги Иванов, втория български космонавт Александър Александров и първата жена, летяла в Космоса – Валентина Терешкова.

През последните години обаче състоянието на дървото, свързано с Гагарин, започнало да се влошава, а короната постепенно изсъхнала.

Експертите го наблюдавали от години

Специалистите от Столичната община следят състоянието му поне от 2021 г.

„При първото обследване констатирахме, че реално дървесината му е здрава. Но нещото, което и тогава ни накара да го проверяваме регулярно, е характерният наклон, който се беше получил“, обяснява Димитър Петров, главен експерт в дирекция „Зелена система“ на Столичната община.

По думите му дървото имало отклонение от оста от около 10%, което при определени метеорологични условия можело да създаде предпоставки за падане.

Впоследствие състоянието му рязко се влошило.

„Изведнъж цялата корона беше абсолютно суха, без никаква жива част в нея. Именно това наложи бързото му обезопасяване“, посочва Петров.

Специалистът уточнява, че става дума за дърво от род ела, а не за бор. Според него през последните години този вид страда от засушаването както на почвата, така и на въздуха, което може да доведе до физиологично отслабване и изсъхване на зрелите дървета.

Решението било трудно

Директорът на училището разказва, че само през последната година няколко пъти е подавала сигнали до местните власти заради опасения за безопасността на децата.

„Особен сантимент имаме всички към това дърво и за нас то е част от историята на всеки един от нас и на училището. Затова доста колебания изживяхме, докато стигнем до това крайно решение“, казва Даниела Цанкова.

По думите ѝ в крайна сметка безопасността на учениците е надделяла над желанието дървото да бъде запазено.

Стволът може да се превърне в ракета

Дървото всъщност не е премахнато напълно. Около пет метра от ствола са оставени, като предстои специалисти да установят дали той е безопасен и в този вид.

Ако бъде запазен, училището има идея да превърне останалата част в произведение на изкуството, което да продължи историята на Гагарин.

Директорът предлага да бъде поканен художник, скулптор или дърворезбар, който да изработи от ствола ракета или композиция с космически и планетарни мотиви.

Така дървото може да получи втори живот, а споменът за посещението на Юрий Гагарин да остане в двора на училището и за следващите поколения.