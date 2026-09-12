Силната буря преобърна 4 самолета
Съборила е и десетки дървета
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Съборила е и десетки дървета
Само за 5 години кралството засади 159 милиона дървета
Над 4 хиляди декара са засегнати от тревожен процес, който превръща зелените склонове в кафяво-червен знак за беда
Хиляди са без ток
Близо 130 сигнала са регистрирани на Горещия телефон на Община Стара Загора
Дървета са паднали и са повредили контактната мрежа между гарите Разград и Самуил
Между 2004 г. и 2023 г. годишно са регистрирани приблизително 286-328 милиона мълнии
След високите температури в цялата страна през последните дни днес в страната започна да нахлува студен атмосферен фронт
Дарението е част от по-широката стратегия на МЕТРО за опазване на околната среда и устойчиво развитие.
Проблемът не е локален за Кюстендил и региона, а е национален, оплакват се експерти
Ако трябва да се преправя проектът, е трябвало реновирането да се забави с година
Участничка в акцията се изказа
Има поражения
Затруднено е и движението по главния път София-Варна
Промени цвета на гората
Проф. Георги Рачев даде научно обяснение
Дърветата са дарение от компанията
Спешният телефон 112 загря
Инициативата е на „Данон България“ по повод 30-годишнината на компанията
Обяви ги за защитени