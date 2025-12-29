Ситуацията след бурята в Стара Загора е овладяна, работата на терен продължава

Силният вятър през вчерашния ден причини материални щети в Стара Загора и доведе до проблеми с електрозахранването в част от малките населени места в общината.

Към момента обстановката в Стара Загора и населените места от общината е нормализирана. Всички подадени сигнали се обработват поетапно, а екипите продължават работа на терен.

Близо 130 сигнала са регистрирани на Горещия телефон на Община Стара Загора. От тях 15 са за нанесени материални щети от паднали дървета и клони върху автомобили. Има и съборени оградни пана в централната градска част.

„Екипите на Общината, пожарната и полицията, и АПИ работиха заедно до ранните часове на днешния ден. Продължава разчистването на падналата дървесна маса, както и почистването на тротоари и обществени пространства“, съобщи зам.-кметът Радостин Танев с ресор „Транспорт, екология, инвестиции и зелен преход“.

„Към момента ситуацията е нормализирана, няма пострадали хора. Контактната мрежа на тролейбусите е възстановена и градският транспорт се движи по обичайния си график , заяви зам.-кметът Радостин Танев.

Сигнали за проблеми с електрозахранването бяха подадени снощи от селата Хрищени, Дълбоки, Оряховица, Братя Кунчеви, Подслон и Змейово. Електроразпределителното дружество е своевременно уведомено, като на терен са изпратени аварийни екипи. Към настоящия момент голяма част от авариите по електропреносната мрежа в селата са отстранени, а от дружеството работят по още няколко аварии, причинени от бурния вятър.

Община Стара Загора апелира към гражданите за повишено внимание, тъй като на места все още са възможни силни пориви на вятъра.

Препоръки за безопасност:

При силен вятър по възможност останете на закрито.

Затваряйте добре врати и прозорци.

Премахнете от первазите и балконите всички неукрепени предмети – саксии, украса и други.

Избягвайте продължителен престой на открито, особено в близост до сгради и дървета, поради риск от падащи предмети.

По информация на Националния институт по метеорология и хидрология новата седмица ще започне със слънчево време и отслабване на вятъра, но все още съществува опасност от временни силни пориви.

