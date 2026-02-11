Бургас става сцена на любителското изкуство с фестивала „Градът празнува с изкуство – Плетеница от таланти“

Фестивал на любителското творчество „Градът празнува с изкуство – Плетеница от таланти“ ще се проведе на 27 февруари, 28 февруари и 1 март в Бургас.

В продължение на три дни различни пространства в града ще оживеят чрез музика, танц, театър, фолклор и визуални изкуства. Фестивалът ще предложи богата програма от спектакли, концерти, дефилета, изложби, арт ателиета и творчески срещи, обединени под мотото „Градът празнува с изкуство – плетеница от таланти“.

В инициативата ще се включат деца от детски градини и училища, младежки театрални, музикални и танцови школи, хорови и вокални формации, фолклорни и кукерски състави, школи по изобразително изкуство, литературни студия, както и социални организации и уязвими групи.

Сред акцентите в програмата са турнета на инициативата „Музей в куфар“ в бургаски училища, театрални представления в Драматичен театър „Адриана Будевска“, Международния младежки център и НЧ „Христо Ботев 1937“ в кв. „Победа“, танцови спектакли в различни жанрове, парад на маскарадните игри в кв. Долно Езерово, уъркшоп по анимация, еко творилници, открити арт ателиета, изложби и арт базар.

Чрез силата на музиката, танца, театъра, литературата и визуалните изкуства участници и публика ще бъдат приобщени към непреходните ценности на културата и творчеството.

Фестивалът е разработен от Регионален исторически музей – Бургас и поставя акцент върху популяризирането на българското любителско творчество и взаимодействието между различни художествени форми чрез междудисциплинарен подход. Достъпът до всички събития е свободен.

Културният продукт се реализира по инвестиция „Бургас – пристан зелен на изкуствата“ с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU.

ПРОГРАМА

27 ФЕВРУАРИ /ПЕТЪК/

09:00 часа

ОТКРИВАНЕ НА ФЕСТИВАЛА

Етнографски музей – Бургас, ул. „Славянска“ 69

С участието на: Младежки духов оркестър и актьори при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, ТШ „Талантино“, Кукерска група „Каваклии“, участници във фестивала

от 10:00 до 16:00 часа

„МУЗЕЙ В КУФАР“

РИМ – БУРГАС ПРЕДСТАВЯ в: ОУ „Константин Преславски“, ОУ „Елин Пелин“, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“, ОУ „Христо Ботев“

С участието на: Школа по гайда при ЦПЛР – Бургас с ръководител Стойко Георгиев, ТШ „Талантино“, актьорски клас при НУМСИ „Проф. Панчо Вадигеров“ с преподавател Георги Минков

„АПЛОДИСМЕНТИ ЗА ТЕАТЪРА“

Сцена ДТ „Адриана Будевска“

09:30 часа „Вълшебникът от Оз“, КТШ „Приказни таланти“ към ДКТ – Бургас

11:00 часа „Сестри под прикритие“, МТТ „Валери и приятели“

14:00 часа „Хотел между тоя и оня свят“, ТШ „Талантино“

16:30 часа „Антигона“ Софокъл, Театрална работилница към Фондация „Цако Дачев“

19:00 часа „Рейс“, Младежката театрална школа – Бургас

Сцена Младежки международен център – Бургас, ж.к. „Меден рудник“

10:00 часа „Пепеляшка“, ДТШ „Усмивка“

11:30 часа „Малката Баба Яга“, ДТШ „Усмивка“

18:30 часа „Забравена от небето“ – моноспектакъл, ТШ „Талантино“

Сцена: НЧ „Христо Ботев“, кв. Победа

10:00 часа „Женско царство“, ТШ „Талантино“

28 ФЕВРУАРИ /СЪБОТА/

11:00 часа, Културен дом НХК

ЕКО ТВОРИЛНИЦА – АРТ АТЕЛИЕТА

Етнографски музей – Бургас, ул. „Славянска“ 69

11:00 часа

„МАЛКИТЕ ПАЗИТЕЛИ НА ТРАДИЦИИТЕ“

С участието на: ТШ „Талантино“ – „Кой ще играе Хитър Петър“,

ДГ „Вълшебство“ и ДГ „Ран Босилек“ – Сирни заговезни и Кукеровден, ВФ „Велека“ при ОУ „Христо Ботев“ с ръководител Ангел Иванов, Сдружение „Социален център Бургас“ – ЦСРИ

11:00 часа, Исторически музей – Бургас, ул. „Лермонтов“ 31

„МУЗЕЯТ ОЖИВЯВА С ИЗКУСТВО“

С участието на: ТШ „Талантино“, Струнен квинтет с преподавател Боряна Пантелеева при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“

11:00 часа, Археологически музей – Бургас, ул. „Алеко Богориди“ 21

„МУЗЕЯТ ОЖИВЯВА С ИЗКУСТВО“

С участието на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“ – Актьорски клас с ръководител Георги Минков и струнен квартет с преподавател Евелина Савова

11:00 часа, Дружеството на бургаските художници, ул. „Александровска“ 22

„ГАЛЕРИЯ НА ВДЪХНОВЕНИЕТО“

С участието на: Школи по изобразително изкуство – Бургас, Арт център „Точно време“,

Школа по пиано при НЧ „Фар 1946“, ученици от начален етап при НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров“

13:00 часа, Културен център „Морско казино“

УЪРКШОП ПО АНИМАЦИЯ – СМЕСЕНА ТЕХНИКА С ФОТОГРАФИЯ

Ръководители: Николай Чакъров – Анимационен режисьор

Алия Казанджиева – фотограф

11:00 часа, кв. Долно Езерово

ПАРАД НА МАСКАРАДНИТЕ ИГРИ – демонстрации

С участието на: кукерски групи „Каваклии“ и „Тарфалии“ – кв. Долно Езерово, „Козият рог“ – ж. к Меден рудник, Кукерска група при НЧ „ Христо Ботев 1869“ – Калофер, Кукерска дружина „Сакарски звяр“ при НЧ „Развитие 1932“ с. Княжево общ. Тополовград, Кукерска група при НЧ „Просвета 1892“ гр. Стралджа, Кукерска група с. Каменец общ. Стралджа

14:00 часа, кв. Долно Езерово

ФОЛКЛОРЕН КОНЦЕРТ

С участието на Оркестър „Бургас“

Културен дом НХК

„ФЕЕРИЯ ОТ ТАНЦИ И РИТЪМ“

13:00 часа „Път към звездите“ – Танцова школа „Estrella“ с хореограф Олга Мохова

16:00 часа „Езиците на танца“ – Танцов клуб „Фрея“ с хореограф Диляна Бахматова

19:00 часа „Ритъмът на Студио 29“ с хореографи Диана Николова, Владимир Грудев, Никол Иванова, Нели Стамболиева

15:00 часа, Център за съвременно изкуство и библиотека „Пейо Яворов“, ул. „Оборище“ 49-51

„СЦЕНА НА СЛОВОТО, МУЗИКАТА И ПЕСЕНТА“

С участието на: Литературно студио „Митични птици“ към НЧ „Любен Каравелов 1940“ с ръководител Роза Боянова, Клуб по творческо писане към Център за млади таланти „Хвърчащите хора“ с ръководител д-р Добрина Топалова, Яна Вълчева, Дует „Парадокс“, Вокално студио „Сезони“, Александра Георгиева

01 МАРТ /НЕДЕЛЯ/

ГРАДЪТ СЕ КИЧИ С МАРТЕНИЦИ И ТАЛАНТ

11:00 часа, от пл. „Атанас Сиреков“ до пл. „Тройката

ДЕФИЛЕ на участниците във фестивала

С участието на: Младежки духов оркестър при НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ с диригент Анастас Камиларов, Фанфарни оркестри при: ОУ „П. Р. Славейков“ с ръководител Мария Георгиева, НЕГ „Гьоте“ с ръководител Тодор Маджаров, ОУ „Св. княз Борис I“ с ръководител Божидар Андреев

11:30 часа, пл. „Тройката“

„СЪРЦЕТО НА БУРГАС“ – Флашмоб

12:00 часа, пл. „Атанас Сиреков“

„КОГАТО ПИЖО И ПЕНДА СЪБУЖДАТ ПРОЛЕТТА“ – фолклорен концерт-спектакъл

С участието на: Народен хор „Трепетлика“ с ръководител Пепа Запрянова, ТС „Зорница“ и ДТА „Звездички“ с ръководител Николай Парушев, ФТА „Никола Гинов“ и ДФТА „Радост“ с ръководител Димитър Гинов, ТС „Хорце“ към ОУ „Елин Пелин“ с ръководител Маргарита Колева, ДТС към ДГ „Вълшебство“, Гайдарски оркестър при СОУ „Добри Чинтулов“, ДТС „Хорце от сърце“ при ОУ „Братя Миладинови“ с ръководител Янита Яръмова, ФВГ „Славееви гласове“ при ОУ „Васил Априлов“ с ръководител Жасмина Дерменджиева

18:30 часа, Културен дом НХК

„ГРАДЪТ ПРАЗНУВА С ИЗКУСТВО“ – Концерт-спектакъл

С участието на: Детски хор „Милка Стоева“ с ръководител Мариета Секлемова,

ВФ „Морски песъчинки“ с ръководител Милена Добрева, ВС „Сезони“ с ръководител Кина Христова,

Клуб по спортни танци „Бургас 1975“, Танцова школа „Фрея“ с ръководител Диляна Бахматова, Танцово „Студио 29“ с ръководител Владимир Грудев, Танцова школа „Estrella“ с ръководител Олга Мохова, Школа по дигитални изкуства „Стандарт“ с ръководител Николай Чакъров, НУМСИ „Проф. П. Владигеров“ – Младежки духов оркестър с ръководител Анастас Камиларов, Класическо пеене – Вокални ансамбли с преподавател Елеонора Кунчева, Поп и джаз пеене с преподаватели Соня Пулева и Деница Йорданова, актьори с преподавател Георги Минков, ученици „Рекламна графика и сценичен костюм“ с преподаватели Василена Манолакева и Добрин Вътев.

