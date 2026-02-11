32-рите “Чудомирови празници“-Казанлък събират елита на българския театър, литература и музика



От 25 март до 1 април 2026 г. Казанлък ще бъде потопен в културната програма на 32-рото издание на „Чудомирови празници“, които традиционно съчетават театър, литература, изобразително изкуство, наука и музика в чест на Димитър Чорбаджийски – Чудомир. Богатата програма включва звездни театрални гостувания, национални конкурси, премиери на книги, концерти и международни участия.



🎉Празниците ще бъдат официално открити на 25 март от 17:30 ч. в сградата на Община Казанлък с юбилейната творческа работилница „Наследниците на Чудомир“ – десето издание на творческата работилница с ученици от НУПИД „Акад. Дечко Узунов“.

Вечерта ще продължи със зрелищно 3D mapping шоу върху фасадата на Общината.



🕐От 19:00 ч. в зала „Любомир Кабакчиев“ ще бъде връчена 57-ата награда „Чудомир“ за къс хумористичен разказ на Фондация „Чудомир“ и в. „Стършел“– едно от най-престижните отличия в жанра. Церемонията ще бъде последвана от театрална постановка на студенти от НБУ и театрално вариете по текстове на Чудомир.



🎭 Сред най-силните акценти в програмата са гостуващите спектакли на водещи български театри:

• Драматичен театър „Йордан Йовков“ – Добрич ще представи постановката „Присмехулници“ по Чудомир;

• Театър „Константин Кисимов“ – Велико Търново гостува с „Курортът“ по Чудомир;

• Театър „Любомир Кабакчиев“ ще представи спектакъла „Госпожица Шан Хай“;

• Камерното събитие „Вечер при Чудомир“ ще предложи незабравимо театрално преживяване.



📖На 27 март ще се проведе XI научна конференция „Никой не е по-силен от слабостите си“ с участието на литературоведи и изследователи от страната.



🎨Същия ден ще бъдат отличени лауреатите на XXIX Национален конкурс за весела детска рисунка „Малките нашенци“ и XIX Национален конкурс за хумористична литературна творба „Присмехулници“, които традиционно събират участници от цялата страна и чужбина.



📚Публиката ще има възможност да се срещне с популярни съвременни автори:

• Жан Соломонов ще представи „Битпазарът на надеждите“;

• Оля Ал-Ахмед ще гостува с поетичната книга „Цвете от куршуми“, съпроводена с изпълнение на арфа от д-р Кохар Андонян;

• Георги Милков ще представи „Носорог в банята“;

• Светослав Даскалов ще закрие литературната програма с „Спомени за Видин“.



🎶 Музикалните събития са съществена част от програмата:

• Клавирен концерт на пианиста Марин Гонев;

• Концерт „Млади таланти“;

• Неделно матине с музика на Йохан Щраус в изпълнение на ансамбъл „Хармония“;

• Официално закриване на 1 април с концерт на пианистката Надежда Цанова и виолончелиста Христо Танев.



Празниците включват изложба на френския карикатурист Бернар Бутон, както и тематични експозиции, посветени на творчеството на Чудомир и съвременните му интерпретации. Провеждат се още училище за карикатура, детски конкурс за изпълнение на хумористична творба „Чудонемирчета“ и младежки културен хакатон „Чудомир 2.0“.

С 32-рото си издание „Чудомирови празници“ се утвърждават като национален празник на хумора, сатирата и живото слово, а Казанлък ще бъде сцена на поколения творци и домакин на един от най-забележителните празници на изкуството.

