Кои дървета най-често биват удряни от мълнии?

Светкавицата е завладяващо, но и плашещо природно явление.

Всеки е чувал страшни истории за разрушителната сила на този „стълб от светлина“. В същото време всеки знае, че по време на гръмотевична буря не може да се крие под дърво, защото мълния може да го удари и човек ще пострада.

Първо по рода си проучване

Учени от Техническия университет в Мюнхен били озадачени и провели първото в историята проучване, в което анализирали дървета, пострадали директно от удари на мълнии. Дърветата, които са изгорели при пожари, причинени от мълнии, обаче не били взети предвид. Те успели да открият колко често мълнията удря дърво.

Според получените данни между 2004 г. и 2023 г. годишно са регистрирани приблизително 286-328 милиона мълнии. Това е довело до смъртта на 301-340 милиона дървета, от които 24-36 милиона дървета с диаметър по-голям от 60 см. По този начин средно мълниите убиват 320 милиона дървета годишно.

Мълнията е заразна

Тази висока бройка се обяснява с факта, че мълнията може да бъде „заразна“. Един удар може да „прехвърли“ електричество към съседни дървета на разстояние до 45 метра. В резултат на това един удар от мълния може да убие средно 3,5 дървета.

Кои дървета най-често биват удряни от мълния?

Високо, свободно стоящо дърво е най-вероятно да пострада от разряд. В нашите географски ширини дъбът често „привлича мълнии“. Опасно е също да стоите под бор, топола или смърч по време на гръмотевична буря. В същото време кленът, орехът и брезата изненадващо не привличат „небесно електричество“, но не бива да изкушавате съдбата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com