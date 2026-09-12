След потопите: Климатолог каза кога времето най-после ще се успокои
Симеон Матев обясни, че сблъсъкът между горещия и студения въздух е причината за екстремното време
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Симеон Матев обясни, че сблъсъкът между горещия и студения въздух е причината за екстремното време
Заради невижданата гръмотевична офанзива има нов риск от локални потопи
Далеч от телефони, ключове, чадъри, препоръча експерт
Между 2004 г. и 2023 г. годишно са регистрирани приблизително 286-328 милиона мълнии
Цифрата е стряскаща
Цикълът "Елиас" докара бедствено положение
Статистиката е тревожна в последните години
11-годишно дете почина, а друго беше прието в тежко състояние в болница
Най-опустошителни бяха бурите в Северозападна България и Сливенско
Масово при ремонта на покривите им в последните години инсталациите са отстранявани
Само за половин час над столицата са паднали 800 мълнии
Мощен буреносен фронт премина над България
Колоездач намери смъртта по време на състезание, друг е ранен
Ако сте на открито, не лягайте и не докосвайте земята с ръце
Оказва се, че дори в градска среда никога не сме напълно защитени
По време на гръмотевична буря не бива да се отоплявате с печка на дърва и въглища
От средата на май 253-ма души са станали жертва на мълниите
Към момента новите панелни жилища са с нулева защита
Около 25 000 или една трета от тях са на територията на нашата страна
Поляк загина в планината, 6 деца пострадаха сериозно на рожден ден във Франция Мълнии убиха човек и раниха други 48 души в три европейски държави тоз...