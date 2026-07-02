След потопите: Климатолог каза кога времето най-после ще се успокои

След мощните гръмотевични бури, които през последните дни причиниха наводнения, паднали дървета и сериозни материални щети в редица населени места, включително София и Пловдив, нестабилното време ще се задържи и през следващите дни. Това предупреди климатологът Симеон Матев в ефира на „Твоят ден“.

В момента за почти цялата страна е в сила жълт код за интензивни валежи и гръмотевични бури. Предупреждението не обхваща единствено части от областите Бургас, Варна и Добрич.

По думите на Матев случващото се не е необичайно за сезона.

„През юни, юли и август подобни гръмотевични бури са напълно характерни за България. Просто бяхме позабравили тези явления и сега те ни напомниха колко мощна може да бъде природата“, коментира той.

Само през последното денонощие в страната са били регистрирани около 36 000 мълнии, а на места са паднали между 30 и 50 литра дъжд на квадратен метър.

„На някои места преминаха по няколко бури в рамките на едно денонощие, което доведе до значителни количества валежи за много кратко време“, обясни климатологът.

Според него причината за нестабилното време е срещата между горещата въздушна маса над Европа и по-хладния въздух, който навлиза от Атлантическия океан.

„В горещата вълна има огромно количество енергия. Когато тя се срещне с по-хладния въздух, се образува атмосферен фронт, по който се развиват мощните гръмотевични бури“, каза Матев.

Все пак прогнозата носи и добра новина. Според специалиста бурите постепенно ще отслабват както по сила, така и по обхват.

„Ако вчера валежи и гръмотевици имаше над близо две трети от страната, днес те ще бъдат значително по-локализирани“, посочи той.

В петък и събота условия за краткотрайни интензивни валежи ще има основно в Североизточна България, районите около Стара планина и на отделни места в Югозападна България.

По думите на Матев, въпреки очакванията юли като цяло да бъде по-сух от обичайното, само няколко силни летни бури могат да изпълнят или дори да надхвърлят месечната норма на валежите в отделни райони.

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