Жълт код за жега в 16 области! Ще бъде още по-горещо

Жегата отново настъпва и днес 16 области в страната са под жълт код за високи температури, предупреди Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

Предупреждението е в сила за Видин, Монтана, Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново, Габрово, Русе, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково, Пловдив, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград.

Днес времето ще бъде слънчево и още по-топло. Максималните температури ще достигнат между 33° и 38°, а в София ще бъдат около 33°-34°. По Черноморието ще е по-прохладно – между 27° и 31°.

Вятърът ще бъде слаб, а в Югоизточна България – умерен от изток-североизток.

Къде ще е най-горещо?

Сред най-високите температури се очакват във Видин – около 38°, Монтана – 37°, Плевен – 37°, Русе – 37°, Стара Загора – 36°, Пловдив – 36°, Благоевград – 36°, а в Сандански – до 38°.

По Черноморието температурите ще останат значително по-ниски. Във Варна се очакват около 31°, а в Бургас – около 30°. Морската вода е между 25° и 26°.

Жегата продължава и утре

И в сряда ще бъде слънчево и горещо, като максималните температури ще останат между 33° и 38°.

В четвъртък обаче се очаква промяна – над планинските райони в Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност, на места са възможни краткотрайни валежи, гръмотевици и градушки.

НИМХ предупреждава, че при жълт код са възможни здравни проблеми за чувствителни и болни хора, възрастни и деца.

При най-силната жега е добре да се избягва продължителното стоене на открито, да се приемат достатъчно течности и да се търсят прохладни места.