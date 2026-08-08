Ще пече безмилостно-жега до 38° удря България, и още нещо за капак

Истинска лятна жега очаква България днес, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). За голяма част от страната е обявен оранжев код за опасно горещо време, а температурите ще достигнат до 38°.

Оранжев код е в сила за райони от Северна и Южна България, както и за югозападните части на страната. Жълт код заради високите температури е обявен в Добрич, Варна, Бургас, София-град, София-област и Перник, както и в части от още няколко области.

Жега сутрин, буря следобед

До обяд времето ще остане предимно слънчево и горещо. След това обаче атмосферата ще се лабилизира и ще започне развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност.

На места, главно в западните, северните и крайните източни райони, се очакват краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки.

Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток.

Максималните температури ще бъдат между 33° и 38°, а в София – около 33°.

Морето – до 32°, водата е 26°

По Черноморието преди обяд ще бъде слънчево, но следобед облачността ще се увеличи.

На много места ще превали и прегърми. Ще духа умерен северен вятър.

Температурите по морето ще бъдат 29°–32°, а морската вода остава приятна – 25°–26°. Вълнението ще бъде 2–3 бала.

И в планините се задават бури

В планините сутринта ще бъде предимно слънчево. След обяд обаче и там ще се развие мощна купесто-дъждовна облачност.

Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 27°, а на 2000 метра – около 19°.