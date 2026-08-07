Европа на косъм! Нова мигрантска вълна

Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че Италия отхвърля ултиматума на Испания за прекратяване на граничните проверки по въздух и море до 9 август, предаде АНСА.

Рим суспендира Шенгенското споразумение с Испания след нахлуването на хиляди мигранти в испанския ексклав Сеута в Северна Африка миналата седмица.

"Италия не приема ултиматуми или нареждания от други страни, когато става въпрос за националната ѝ сигурност и граничния контрол. Не възнамеряваме да преразгледаме решението за суспендиране на Шенгенското споразумение за граждани на трети страни, пристигащи от Испания, поне до 15 август и докато рисковете за сигурността и терористичните заплахи за Италия не бъдат напълно отстранени", съобщиха от кабинета на италианския премиер.

Оттам припомниха, че самите испански власти обявиха, че тогава очакват нова мигрантска вълна в Сеута, предаде БТА.

"Само когато се уверим, че няма никакви рискове за сигурността или терористични заплахи за Италия, или че няма да има нова вълна от нелегални мигранти към Европа, само тогава можем да преразгледаме вече взетите решения", заявиха от екипа на Мелони.