Външно се намеси. Удари по масата заради Ива Михайлова

На снимката: Адвокат Насер Рауфи и Ива Михайлова по време на заседанието на съда в Кочани - 6 юли 2026 г.. ФОТО: БНР

Настояваме Ива Михайлова да получи достъп до навременна и адекватна медицинска грижа, за да се избегне реалната опасност от трайни увреждания с необратими последици върху правото ѝ на достоен живот. Това заявяват в позиция на Министерството на външните работи, след като днес съдът в Кочани постанови пореден отказ на Михайлова да проведе необходимото ѝ лечение.

За случая с младата жена, която има и български, и македонски паспорт, разказа БНТ.

От министерството изразяват сериозна загриженост от продължаващата вече повече от половин година невъзможност младата жена да получи навременно и адекватно лечение на диагностицираното тежко неврологично състояние.

"Обръщаме внимание, че становище на местната компетентна здравна институция ясно констатира не само тежката диагноза, но и невъзможността от осигуряването на предписаното лечение в Северна Македония и необходимостта то да бъде проведено в друга държава", допълват от МВнР.

Грижата за живота и здравето на сънародниците ни зад граница е постоянен приоритет за българската държава и Министерството на външните работи ще продължи да използва всички международни механизми за тяхното гарантиране, е записано още в становището.

Ива Михайлова ще продължи да се ползва с пълната подкрепа на българските институции в нейната борба за достоен живот, допълват от ведомството.

В тази връзка, не са случайни постоянните отрицателни констатации на Европейската комисия за състоянието на съдебната система в Северна Македония. Подчертаваме, че върховенството на правото е сред водещите условия за какъвто и да е напредък на една страна-кандидат към членство в Европейския съюз, заявяват още от МВнР.

Съдът в Кочани за пореден път днес отказа лечение в България на Ива Михайлова, която пострада при пътен инцидент в началото на октомври м.г. на пътя Щип – Кочани. Не е уважена нейната молба за привременно разрешение за лечение у нас, тъй като операцията, от която има нужда, не може да се извърши в Република Северна Македония.

Молбата на Михайлова е придружена от медицински становища на специалисти от болница "Иван Рилски", съдебен лекар от Кочани и петима лекари от болница "Майка Тереза" в Скопие.

Съдът обаче не е уважил техните аргументи, тъй като е приел, че няма нови обстоятелства, които да налагат промяна в предишните произнасяния, обясни пред БНР адвокатът на Ива Михайлова Насер Рауфи. Според него обаче новото обстоятелство е произнасянето на лекарите. И допълни, че не искат отмяна на мерките спрямо младото момиче по разследването, а само да ѝ бъде позволено да се лекува:

"Просто искаме паспортът да бъде върнат, за да може лечението да се извърши в друга страна. Да не бъдат премахнати мерките, а да се осигури и гарантира лечението, което не е възможно в Северна Македония", посочи Рауфи.

Адвокатът обясни, че още в понеделник ще обжалват решението в Апелативния съд в Щип.

На изслушване в парламентарната Комисия по политиките за българите извън страната миналата седмица майката на 23-годишната Ива Михайлова обясни пред българските депутати, че ако не се осигури нужното лечение, има опасност от трайна инвалидизация на дъщеря ѝ, тъй като при пътния инцидент е засегнат гръбначният ѝ стълб.

Пред БНР председателят на парламентарната комисията Ангел Георгиев от "Възраждане" заговори за тенденциозност:

"Това показва ясно, че има тенденциозност. При положение че е имало съгласуване от лекарски колектив, че има нужда от такова лечение, никой не може да даде логично обяснение. Днес има следният парадокс – има отказ без мотиви, а е задължително да има мотиви. Просто така работят, когато става въпрос за българи в Македония, случват се нелогични неща, меко казано, има откази, които не са мотивирани има тенденциозност по делото", отбеляза Георгиев.

Той настоя за по-активна позиция на външното ни министерство и съобщи, че заедно със зам.-председателя на групата "Европа на суверенните нации" в ЕП Станислав Стоянов са сезирали всички докладчици за Северна Македония.