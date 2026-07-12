Наричали сина на Лечева д'Артанян. Смразяващо съвпадение в смъртта на Мартин

Смразяващо съвпадение в смъртта на единствения син на Весела Лечева - Мартин Велев. Той загина с джет на плаж в Гърция ден, преди да се навършат точно 19 години от покушението срещу баща му - бизнесмена Манол Велев в центъра на София. Стрелбата от 2007 година остави предприемача в кома за дълги години и прекъсна амбициозните му планове да превърне футболния клуб Академик (София) в доминираща сила.

Покушението в центъра на София

На 11 юли 2007 година, малко преди 11:00 часа, председателят на бизнес клуб "Възраждане“ и съветник на тогавашния президент Георги Първанов, Манол Велев, е прострелян в главата. Покушението срещу съпруга на тогавашния председател на Държавната агенция за младежта и спорта Весела Лечева е извършено пред входа на кооперация на улица “Мизия“ 3, където се намира неговият офис. От пресцентъра на МВР тогава съобщават, че според събраните данни неизвестен мъж е причакал жертвата в кооперацията, стрелял е и е изчезнал в неизвестна посока.

Дългата кома и обвиненията в публичното пространство

След стрелбата Велев остава в кома до кончината си на 25 март 2022 година.

Новата трагедия със сина му в Гърция.

По ирония на съдбата, 19 години по-късно – на 10 юли 2026 година, този свят напусна и синът му Мартин Велев. Той е загубил равновесие, карайки джет при висока скорост и е паднал във водата, удряйки фатално главата си. Трагедията се случи в Порто Елеа на полуостров Халкидики. Въпреки незабавните спасителни действия от свидетели и пристигналите спешни екипи, неговият живот не е спасен, а местните власти водят официално разследване за точните причини за инцидента и настъпилата смърт. Основната версия е, че Мартин Велев е бил без спасителна жилетка, която е щяла да му даде много по-големи шансове за оцеляване.

Последно сбогом на 14 юли

Опелото на Мартин Велев ще се състои на 14 юли 2026 г. (вторник) в София, съобщиха негови близки.

С дълбока скръб близките му обявиха, че ще изпратят в последния му земен път своя обичан син, съпруг, баща, приятел, близък и колега.

Поклонението ще се състои от 14:00 часа в храм "Света София" в столицата.

Наричали го д'Артанян

Той обединяваше всички ни. Бяхме като мускетарите и д'Артанян - един за всички, всички за един, написаха приятелите на Мартин Велев в мрежата. Ето посланието им:

Един за всички и всички за един,

Мускетар непоколебим,

Един от нас,един от вас,

Приятелят обединяващ всички нас.

Ще помогне и на теб ,ще помогне и на мен , ще помогне и на

всеки ,защото той е джентълмен.

Това бе нашият МАРТИН приятел най-любим,

И без да питаш ,на него може да разчиташ,

дипломатичен и вежлив и със тяло на Сизиф,

Крепи ,подпира той света ,

със скромността вървеше за ръка.

Приятел беше ли му ти, проблемите си забрави, за всичко ще

помогне, и за това и за онова,и никога не ще остави те в беда,

мъж за пример и мъж от други времена ,

мъж със чест и доброта!

Бяхме пет ,като мускетарите и Д'артанян,

И падела играехме насам натам,

и във закачки и игри основата му сложи ти,

за поколения напред и отново беше най-отпред.....

И сега пак първи си .... във вечноста не ще забравим твойта

безкрайна доброта....

Един за всички и всички за един,

да наддадеме боен вик за нашия другар велик и брат любим, за

нашият МАРТИН.......

Подписите са Тото, Кольо, Кирчо и Росен

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