Наричали сина на Лечева д'Артанян. Смразяващо съвпадение в смъртта на Мартин

Смразяващо съвпадение в смъртта на единствения син на Весела Лечева - Мартин Велев. Той загина с джет на плаж в Гърция ден, преди да се навършат точно 19 години от покушението срещу баща му - бизнесмена Манол Велев в центъра на София. Стрелбата от 2007 година остави предприемача в кома за дълги години и прекъсна амбициозните му планове да превърне футболния клуб Академик (София) в доминираща сила.
Покушението в центъра на София
На 11 юли 2007 година, малко преди 11:00 часа, председателят на бизнес клуб "Възраждане“ и съветник на тогавашния президент Георги Първанов, Манол Велев, е прострелян в главата. Покушението срещу съпруга на тогавашния председател на Държавната агенция за младежта и спорта Весела Лечева е извършено пред входа на кооперация на улица “Мизия“ 3, където се намира неговият офис. От пресцентъра на МВР тогава съобщават, че според събраните данни неизвестен мъж е причакал жертвата в кооперацията, стрелял е и е изчезнал в неизвестна посока.
Дългата кома и обвиненията в публичното пространство
След стрелбата Велев остава в кома до кончината си на 25 март 2022 година.
Новата трагедия със сина му в Гърция.
По ирония на съдбата, 19 години по-късно – на 10 юли 2026 година, този свят напусна и синът му Мартин Велев. Той е загубил равновесие, карайки джет при висока скорост и е паднал във водата, удряйки фатално главата си. Трагедията се случи в Порто Елеа на полуостров Халкидики. Въпреки незабавните спасителни действия от свидетели и пристигналите спешни екипи, неговият живот не е спасен, а местните власти водят официално разследване за точните причини за инцидента и настъпилата смърт. Основната версия е, че Мартин Велев е бил без спасителна жилетка, която е щяла да му даде много по-големи шансове за оцеляване.
Последно сбогом на 14 юли
Опелото на Мартин Велев ще се състои на 14 юли 2026 г. (вторник) в София, съобщиха негови близки.
С дълбока скръб близките му обявиха, че ще изпратят в последния му земен път своя обичан син, съпруг, баща, приятел, близък и колега.
Поклонението ще се състои от 14:00 часа в храм "Света София" в столицата.
Наричали го д'Артанян
Той обединяваше всички ни. Бяхме като мускетарите и д'Артанян - един за всички, всички за един, написаха приятелите на Мартин Велев в мрежата. Ето посланието им:
Един за всички и всички за един,
Мускетар непоколебим,
Един от нас,един от вас,
Приятелят обединяващ всички нас.
Ще помогне и на теб ,ще помогне и на мен , ще помогне и на
всеки ,защото той е джентълмен.
Това бе нашият МАРТИН приятел най-любим,
И без да питаш ,на него може да разчиташ,
дипломатичен и вежлив и със тяло на Сизиф,
Крепи ,подпира той света ,
със скромността вървеше за ръка.
Приятел беше ли му ти, проблемите си забрави, за всичко ще
помогне, и за това и за онова,и никога не ще остави те в беда,
мъж за пример и мъж от други времена ,
мъж със чест и доброта!
Бяхме пет ,като мускетарите и Д'артанян,
И падела играехме насам натам,
и във закачки и игри основата му сложи ти,
за поколения напред и отново беше най-отпред.....
И сега пак първи си .... във вечноста не ще забравим твойта
безкрайна доброта....
Един за всички и всички за един,
да наддадеме боен вик за нашия другар велик и брат любим, за
нашият МАРТИН.......
Подписите са Тото, Кольо, Кирчо и Росен
Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com