Изпратиха с аплодисменти Надежда Захариева (СНИМКИ)

Голямата поетесата Надежда Захариева, която ни напусна на 8 юли, бе изпратена в последния си земен път днес с аплодисменти. Поклонението в нейна памет се състоя в неделя следобед в столичния храм „Света Неделя“, където близки, приятели, колеги и почитатели отдадоха почит на една от най-обичаните български лирични гласове.

Захариева беше не само талантлив поет, но и отдаден човек в личния си живот. Тя бе съпруга на големия български поет Дамян Дамянов, за когото се грижеше всеотдайно в продължение на 35 години. Тяхната любов и духовна връзка остават пример за силна и устойчива семейна отдаденост. Двамата имат три деца, като семейството преживява тежка загуба с кончината на първородния им син Петър, който си отиде едва на 41 години.

Освен с творчеството си, Надежда Захариева остави следа и в обществено-политическия живот. През 2003 г. тя заема поста заместник-министър на културата от квотата на ДПС в правителството на Сергей Станишев, където работи за развитието и подкрепата на българската култура.

Литературното ѝ наследство е богато и многопластово. Нейните стихове докосват с искреност, нежност и дълбочина, а част от тях се превръщат в едни от най-обичаните песни в българската популярна музика – истински златни хитове, които продължават да звучат и днес. Словото ѝ остава живо и ще продължи да вдъхновява бъдещите поколения.

Надежда Захариева е родена на 3 ноември 1944 г. в трънското село Радово, но израства в Сандански, където преминава нейното детство. Завършва френска филология в Софийския университет – образование, което оказва влияние върху нейния стил и чувствителност към езика. През годините тя се утвърждава като ярко име в българската литература, с характерен почерк и неподражаема емоционалност.

Днес думите ѝ остават – тихи, силни и вечни. А споменът за нея ще живее не само в книгите, но и в сърцата на хората, които тя докосна със своето творчество.

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