Мързеливи тиквички по турски - най-доброто от палачинките и запеканката

Тиквичките безспорно са кралиците на летния пазар – леки, изключително евтини, сочни и способни да се превъплътят в десетки кулинарни шедьоври. Вместо обаче да прекарвате часове край горещия котлон в пържене, днес ви представяме един гениален кулинарен трик. Тази рецепта за тиквички по турски съчетава най-доброто от солените палачинки, зеленчуковата запеканка и бързата „пица“ без месене.

Резултатът е супер здравословно, икономично и засищащо ястие, което е перфектно за топъл обяд, непретенциозна вечеря или мързелива съботна закуска. Отвън хваща апетитен златист загар, а отвътре остава нежно, ароматно и топящо се в устата.

Необходими продукти



За това кулинарно вълшебство няма да ви трябват скъпи съставки – всичко необходимо най-вероятно вече се намира в хладилника ви:

Тиквички: 2 средно големи бройки

Яйца: 2 броя

Прясно мляко: 200 мл

Брашно: 120–140 г

Бакпулвер: 1/2 чаена лъжичка

Олио: 2 супени лъжици (плюс малко за намазване на тавата)

Подправки: 1 ч.л. сол, черен пипер на вкус, 1–2 скилидки чесън и пресен копър или магданоз по желание

За разкош (по желание):

80–100 г настърган кашкавал или сирене

Щипка червен пипер и сусам за поръсване

Кисело мляко или чеснов сос за сервиране

Начин на приготвяне



1. Подготовка на зеленчуците: Измийте тиквичките добре. Ако са млади и с тънка кора, изобщо не ги белете. Нарежете ги на тънки, дълги филийки по дължина. Посолете ги леко и ги оставете за около 10 минути настрана. Важен трик: След това ги попийте отлично с домакинска хартия. Ако останат твърде воднисти, тестото ще се разводни и няма да се изпече добре. Накрая ги овкусете с подправките (черен, червен пипер, чесън).

2. Забъркване на палачинковото тесто: В голяма купа разбийте яйцата. Добавете прясното мляко, олиото, солта, черния пипер и бакпулвера. Разбъркайте добре и добавете ситно нарязания пресен копър или магданоз. Постепенно, при непрекъснато бъркане с телена бъркалка, сипете брашното. Целта е да получите гладко тесто, една идея по-гъсто от класическото за палачинки. Ако останат бучки, просто го прецедете.

3. Сглобяване и печене: Намажете подходяща тавичка с олио. Изсипете палачинковата смес вътре и я разпределете равномерно. Отгоре подредете резените овкусена тиквичка плътно един до друг.

4. Финални щрихи: Печете в предварително загрята умерена фурна, докато основата стане стегната и придобие златист цвят. Извадете, поръсете обилно с настъргания кашкавал (и сусам, ако обичате) и върнете във фурната за още няколко минути, докато се разтече и хване апетитна коричка.

Как да сервирате: Оставете ястието леко да се охлади, нарежете го на правоъгълни квадрати и по желание навийте парчетата като истински палачинки. Поднесете ги със студен чеснов сос, гъсто кисело мляко или свежа салата от розови домати и краставици.

Полезни съвети за перфектен резултат

Баланс на гъстотата: Ако усетите, че сместа ви е твърде рядка, добавете 1–2 с.л. брашно. Ако е гъста – капнете малко мляко.

По-лек вариант: Можете да замените бялото брашно с пълнозърнесто или с микс от овесено и оризово брашно за безглутенов вариант.

По-стари тиквички: Ако разполагате с по-големи и стари тиквички, задължително ги обелете и почистете вътрешността от едрите семки.

Източник: Флагман





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