Шкембе чорбата е била любимото ястие на Радой Ралин

Шкембе чорбата не е просто супа, а истинска кулинарна институция на Балканите. Нейният дълбок, засищащ вкус и специфичен аромат са способни да разделят хората на две крайности – от върли обожатели до пълни скептици. През вековете обаче това ястие успява да се превърне в символ на бохемския живот, непреходна класика в заведенията и най-верния приятел в утрините след тежка вечер.

Вековни анали и произход

Корените на ястието ни отвеждат далеч назад в историята, като самото наименование идва от персийската дума „шкембе“ (търбух) и „чорба“ (воднисто ястие). Първите писмени сведения и анали за супа от дреболии се откриват в документите на Османската империя от XVII век. В Константинопол чорбата е била официалната храна, която е поддържала силите и бойния дух на еничарския корпус. Специални еничарски готвачи са имали за задача да приготвят огромни казани с храна от дреболии, за да засищат армията. С разрастването на империята рецептата се разпространява по целия Балкански полуостров, където всяка държава я адаптира към своя вкус.

Любимото ястие на известните

Шкембе чорбата винаги е привличала ярки личности, творци и политици със своя непретенциозен, но силен характер. Емблематичен почитател на това кулинарно изкушение е легендарният актьор Георги Георгиев – Гец. За него посещението на традиционните шкембеджийници е било задължителен ритуал след тежък ден на снимачната площадка или в театъра. Друг голям почитател е бил писателят сатирик Радой Ралин, за когото хапването на гореща чорба с много чесън и лют пипер е било част от ежедневния бохемски ритуал. Точно там, на по купичка гореща супа, двамата са водели едни от най-оживените дискусии за изкуството, цензурата и живота.

Традиционната майсторска рецепта

Тайната на перфектната чорба се крие в дългото варене на месото и балансирания млечен бульон, без добавяне на брашно за изкуствено сгъстяване.

Необходими продукти:

1 кг добре почистено телешко шкембе

500 мл прясно мляко

50 г краве масло

2 супени лъжици олио

1 супена лъжица сладък червен пипер

Сол на вкус

За гарниране: 1 глава чесън, 100 мл винен оцет и лют чукан пипер

Начин на приготвяне:

Шкембето се измива много добре, поставя се в дълбока тенджера, залива се със студена вода и се оставя да ври на тих огън между 3 и 4 часа, докато омекне напълно. След като се свари, месото се изважда и се нарязва на съвсем ситни парчета, а бульонът се прецежда задължително.

В отделна дълбока тенджера се загряват маслото и олиото, добавя се червеният пипер и се запържва за буквално няколко секунди, за да не изгори. Веднага след това вътре се наливат прясното мляко и около 1 литър от топлия прецеден бульон. Течността се оставя да кипне, след което в нея се връща нарязаното шкембе. Ястието се посолва и се оставя да поври още 10-15 минути на слаб огън, за да се смесят вкусовете.

Сервира се задължително вряща, придружена от купичка с пресован чесън, накиснат в оцет, и силно лют червен пипер.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com