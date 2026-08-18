Казаха колко трябва да е пенсията у нас, за да се живее добре

Колко пари са необходими, за да прекара човек спокойно годините след пенсионирането си? Американската компания „НетКредит“ прави изчисление за 95 държави по света и поставя България сред страните с относително ниски разходи за живот на пенсионерите.

Според анализа за комфортно пенсиониране у нас са необходими 324 173 долара за целия период. България заема 60-о място в класацията.

При изчисленията компанията използва средната възраст за пенсиониране и средната продължителност на живота в САЩ, като приема, че човек получава пенсионен доход средно в продължение на 14 години и 8,4 месеца.

В сумата са включени разходите за живот, като компанията добавя и 20% резерв, който превръща обикновения пенсионен живот в „комфортен“.

Колко струва добрият живот у нас?

Според използвания модел за комфортен живот пенсионерът трябва да може умерено да използва автомобил, да пътува с обществен транспорт два пъти седмично, да посещава ресторант веднъж седмично, да пие кафе извън дома, да има абонамент за спорт и да ходи на почивка два пъти годишно.

В сметката е включен и наемът на едностаен апартамент в центъра на София.

Така необходимата сума за добър живот на пенсионер в България излиза около 1838 долара месечно.

Но има една важна подробност. За разлика от много други държави, голяма част от българските пенсионери живеят в собствено жилище.

Ако от сметката бъде изваден наемът за едностаен апартамент в центъра на София, който е посочен в анализа на около 555 евро, или 643 долара, необходимият месечен доход пада до около 1195 долара.

Преизчислено по посочения валутен курс, това прави приблизително 1030 евро месечно.

Средната пенсия е 517 евро

На този фон данните на Националния осигурителен институт показват, че средният размер на получаваните пенсии с добавките към тях през юни е 517 евро.

Така според направеното сравнение средната пенсия у нас би трябвало да бъде приблизително два пъти по-висока, за да осигурява посочения в анализа стандарт на комфортен живот.

Самият анализ обаче не включва данъците и разходите за здравеопазване.

А те никак не са маловажна част от бюджета на възрастните хора. Собствениците на жилища плащат данък сгради и такса смет, а при наличие на автомобил има и допълнителни разходи.

Отделно България е сред държавите в ЕС, в които пациентите доплащат значителна част от разходите за здравеопазване. Лекарствата и лечението могат сериозно да увеличат необходимия месечен бюджет.

Затова при включването на тези разходи сумата за комфортен живот на пенсионер би могла да се окаже значително над 1030 евро месечно.

Именно затова финансови експерти препоръчват хората да не разчитат единствено на държавната пенсия, а да изграждат и лични спестявания.

Сингапур е най-скъпият

На другия край на класацията е Сингапур. За комфортен живот след пенсиониране там са необходими около 1,1 млн. долара.

Следват Исландия, Швейцария и Люксембург, а на пето място са САЩ. За комфортно пенсиониране там са необходими 737 997 долара – около 2,3 пъти повече от сумата, изчислена за България.

В топ 10 на най-скъпите държави за пенсионери попадат още Ирландия, Обединените арабски емирства, Нидерландия, Израел и Обединеното кралство.

В другия край на класацията са Египет, Бангладеш, Индия и Пакистан, където разходите за живот на пенсионерите са най-ниски.

България е непосредствено след Нигерия и Гана и преди Танзания и Тайланд.

България привлича и чужди пенсионери

Ниските разходи за живот са една от причините България да се превръща в интересна дестинация за чуждестранни пенсионери.

Особено внимание към страната ни проявяват турски пенсионери, които търсят по-спокоен начин на живот, по-ниски разходи и възможност да живеят в държава от Европейския съюз.

Според турското издание „Търкиш пост“ сред предимствата са близостта до Турция, членството на България в ЕС, сравнително ниските разходи и възможностите за получаване на разрешение за пребиваване.

Турски граждани, установили се в градове като Русе и Пловдив, посочват като предимства по-малкото задръствания и шум, по-спокойния ритъм на живот и по-доброто спазване на правилата за движение.

Важна роля играят и вече създадените турски общности у нас. Чрез социалните мрежи техни членове обменят информация за жилища, административни процедури, автомобили и ежедневието в България.

В същото време изборът на страната ни не се обяснява единствено с ниските цени. Увеличението на стойността на имотите, цените на основни стоки и разходите за здравеопазване също трябва да бъдат включени в сметката.

Турция и Румъния са по-скъпи

В класацията Турция е на 46-о място, като за комфортен живот на пенсионер там са необходими около 361 хил. долара.

Румъния е на 55-о място с необходима сума от около 335 хил. долара.

България е на 60-о място с 324 173 долара.

Така страната ни се оказва по-евтина за пенсиониране не само от редица западноевропейски държави, но и от съседните Турция и Румъния.

Пенсиите са се увеличили с 42 евро за година

Средната пенсия у нас през юни е достигнала 517 евро, което е увеличение с около 42 евро спрямо година по-рано. В същото време общите разходи на държавното обществено осигуряване за пенсии продължават да растат.

Американският анализ обаче показва нещо по-важно: евтиното пенсиониране не означава непременно безгрижен живот. Дори при собствено жилище разходите за храна, здравеопазване, лекарства, транспорт и нормален социален живот могат бързо да изядат месечния доход.