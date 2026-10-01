Скандалът застигна Кание Уест и в Русия: имат го за хитлерист

Двата планирани концерта в Русия на Йе, рапъра, известен преди като Кание Уест, официално са отменени. Американската звезда трябваше да излезе на сцената на „Газпром Арена“ в Санкт Петербург на 10 и 11 октомври.

Още преди окончателното решение обаче около концертите цареше сериозна неяснота. От самия стадион заявиха, че няма да приемат изпълнителя. Ако бяха осъществени, концертите щяха да бъдат най-мащабните изяви на западен артист в Русия след началото на руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Организаторите от Say Agency потвърдиха отмяната с публикация в Telegram.

„С искрено съжаление съобщаваме, че концертите на Йе в Санкт Петербург няма да могат да се състоят на планираните дати“, заявиха от базираната в Москва агенция.

Организаторите допълниха, че скоро ще публикуват официално изявление за бъдещето на проекта и плановете си.

„Газпром Арена“ отказа да го приеме

Още през август от „Газпром Арена“ обявиха, че не е подписан договор за наем с организаторите и следователно концертът не може да се проведе на стадиона.

От Say Agency тогава увериха, че работят за разрешаването на проблема. В крайна сметка обаче решение не беше намерено и двете дати отпаднаха.

Стадионът потвърди и че е получавал оплаквания във връзка с предстоящите изяви на Йе.

Причината е свързана с поредицата от антисемитски и пронацистки изказвания на рапъра през последните години. Впоследствие той се извини за тях, като заяви, че е „загубил връзка с реалността“.

Москва възрази заради думите му за Хитлер

Плановете Йе да пее в Русия предизвикаха критики и на политическо ниво. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова определи концертите като неприемливи, посочвайки изказванията на изпълнителя, възприемани като възхвала на Адолф Хитлер.

Темата е особено чувствителна в Русия заради огромните човешки загуби на Съветския съюз при нацистката инвазия през Втората световна война.

През 2025 г. Йе започна да продава тениски със свастика и издаде песен, озаглавена „Heil Hitler“.

Планираните концерти предизвикаха недоволство и сред руски провоенни блогъри. Те поставиха въпроса дали Русия трябва да бъде домакин на американски изпълнител в момент, когато САЩ оказват финансова и военна подкрепа на Украйна.

Поредица от отменени концерти

Засега Йе не е коментирал публично отмяната на концертите в Санкт Петербург.

През април той изнесе в Лос Анджелис първия си голям концерт в САЩ от повече от пет години. След това рапърът се появи на сцени в редица европейски държави, сред които Испания, Португалия и Нидерландия.

Русия обаче далеч не е единственото място, където негови изяви пропадат.

Миналото лято Йе трябваше да бъде хедлайнер на фестивала Wireless в Лондон, но му беше отказано влизане във Великобритания. В резултат организаторите отмениха цялото събитие.

Негови концерти бяха отменени също в Полша, Италия и Франция.