Нов обрат в предполагаемия терористичен заговор: Арестуваха британец с иранско гражданство

Нов обрат в разследването на предполагаем терористичен заговор край британската военновъздушна база „Феърфорд“. Звеното за борба с тероризма на британската полиция съобщи, че е арестуван 27-годишен мъж с двойно британско-иранско гражданство, предава БТА.

Мъжът е задържан в Лондон по подозрение в подготовка на терористичен акт. В рамките на същото разследване е разпитан и 26-годишен британски гражданин, който не е арестуван. Полицията е извършила претърсвания и на два имота в британската столица.

Случаят е свързан с инцидента от неделя край базата „Феърфорд“ в Глостършър, Югозападна Англия. Съоръжението се използва и от американските военновъздушни сили и през последните месеци оттам са извършвани операции срещу Иран.

Тогава полицията получава сигнал за три подозрителни превозни средства, които изглеждало, че се движат към базата. В района са изпратени въоръжени служители и са задържани петима британски граждани на възраст между 23 и 25 години. Първоначално те са арестувани по подозрение за нарушения на закона за взривните вещества, а впоследствие и за предполагаема подготовка на терористичен акт.

Петимата по-късно са освободени под гаранция, но разследването срещу тях продължава.

Старшият национален координатор на британската антитерористична полиция Вики Евънс определи операцията като изключително сложна. Разследващите проверяват различни версии, включително възможността за участие на чужда държава.

Британският премиер Анди Бърнам заяви, че има „силни индикации“, че Иран е изиграл роля в случилото се край „Феърфорд“. Той обаче не разкри подробности за доказателствата заради продължаващото полицейско разследване.

Техеран категорично отрича да има нещо общо със случая. Иранският външен министър Абас Арагчи определи подозренията като погрешно насочени.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху от своя страна заяви, че Израел е предоставил на британското разузнаване информация за предполагаемия заговор.

Разследването продължава, като британската полиция подчертава, че проверява всички възможни версии и към момента не е обявила окончателно заключение за мотивите или евентуалната чуждестранна намеса.