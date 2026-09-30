Полша и Румъния вдигнаха изтребители заради руски удари по Украйна

Полша и Румъния вдигнаха военни самолети за защита на въздушното си пространство на фона на поредните руски атаки срещу Украйна. Заради действията на военната авиация временно бяха прекъснати операциите на летищата в Люблин и Жешов в Югоизточна Полша.

По-късно полската агенция за въздушно движение съобщи, че гражданските полети и на двете летища са възстановени.

„Летищата в Люблин и Жешов са възобновили полетите“, се посочва в съобщение на агенцията в Екс.

Полските въоръжени сили обявиха, че военната авиация е извършила полети във въздушното пространство на страната във връзка с руските удари срещу Украйна. Като допълнителна предпазна мярка са били приведени в повишена готовност наземните системи за противовъздушна отбрана и радарно разузнаване.

Целта на действията е била гарантирането на сигурността на полското въздушно пространство.

Жертви при ударите срещу Киев

Междувременно руските въздушни атаки срещу Киев и околностите му през нощта отнеха живота на най-малко трима души, сред които и дете. Седем души са ранени, според данни на украинските власти, цитирани от Ройтерс.

В самата украинска столица са загинали двама души, а четирима са ранени, съобщи Военната администрация на Киев.

Кметът Виталий Кличко заяви, че вследствие на ударите са избухнали пожари. Засегнати са жилищни сгради, магазин и склад. Очевидец е разказал пред Ройтерс, че е чул експлозии в града.

Ръководителят на Киевската областна военна администрация Тимур Ткаченко съобщи, че при руска атака с ракети и дронове в района е загинало дете, а трима души са ранени. Нанесени са щети на инфраструктурни обекти, жилища, складове и автомобили.

Съседите на Украйна в готовност

На фона на масираните атаки две съседни на Украйна държави – Полша и Румъния, които са членове на НАТО и Европейския съюз – активираха военната си авиация за охрана на националното въздушно пространство.

Действията идват на фона на повишената готовност в държавите по източния фланг на НАТО при руски въздушни удари в близост до границите им.

Украински дронове атакуваха руска област

Същевременно Русия съобщи за украинска атака с дронове срещу Самарска област – един от важните центрове за добив и преработка на петрол в страната, разположен на около 1100 километра югоизточно от Москва.

Губернаторът Вячеслав Федорищев заяви, че при атаката са нанесени щети на частни къщи.

Ройтерс уточнява, че не е успяла независимо да потвърди съобщенията за последствията от атаките.