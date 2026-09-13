Нова руска атака срещу Киев! Загиналите вече са девет, десетки са ранени
Балистични ракети удариха украинската столица, има разрушения и пожари в няколко района
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Балистични ракети удариха украинската столица, има разрушения и пожари в няколко района
Кметът на града Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа
140 хиляди жители без електричество
Балистични ракети и дронове удариха Киев, Днепър и Харковска област
Остра критика
"Ракета беше свалена край Киев. Противовъздушната отбрана работи!", написа Кличко
Президентските избори са следващата година
Правим всичко възможно, за да не се стигне дотам, подчерта кметът
Украинската столица засилва усилията за премахване на руски и съветски имена на места в града
Какво обяви кметът на Киев
Кметът на Киев Виталий Кличко призова за допълнителна подкрепа на страната му
Кметът на Киев вече ходи с патерици на работа
Братя Кличко направиха своето водно кръщение във водите на Днепър
Бившият световен шампион по бокс Виталий Кличко ще оглави листата на партията на украинския президент Петро Порошенко предсрочните парламентарни избор...
Киев. Лидерът на партията УДАР и бивш световен шампион по бокс за професионалисти в тежка категория на Световния боксов съвет Виталий Кличко вероятно...
Кличко се подигра с Липай, започват преговори с Кобрата "Пулев не трябва да се подценява. Удря мощно, но в момента никой в света не може да се мери с...
Киев. Лидерът на партия „Удар" Виталий Кличко няма да участва в надпреварата за президентските избори. Това предаде кореспондент на УНИАН. И уточни, ч...
Бившият премиер обяви, че е длъжна да се кандидатира за президент на Украйна
Харков. С яйца и пиратки бе замерян лидерът на украинската партия УДАР Виталий Кличко по време на митинг в Харков. Проруски настроени граждани сед...
Киев. Наскоро освободеният лидер на опозицията Юлия Тимошенко планира да се кандидатира за президент на следващите избори в Украйна, обяви нейният съп...