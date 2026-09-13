Всичко за Виталий Кличко

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Кличко отиде при Порошенко

Кличко отиде при Порошенко

Бившият световен шампион по бокс Виталий Кличко ще оглави листата на партията на украинския президент Петро Порошенко предсрочните парламентарни избор...

15 септември | 20:25
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