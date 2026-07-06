Нова масирана атака срещу Киев: Има жертви и десетки ранени

Най-малко седем души са загинали при масираната руска атака с дронове и балистични ракети срещу украинската столица Киев.

Броят на жертвите бе съобщен от началника на градската военна администрация Тимур Ткаченко, цитиран от Укринформ.

"Към 5:20 ч. тази сутрин ранените са най-малко 24-ма", уточни той.

Кметът на града Виталий Кличко посочи, че противовъздушната отбрана действа.

"Стойте в укритията", призовава той.

Според публикация от снощи в социалната платформа Х на украинския президент Володимир Зеленски, разузнаването за пореден път е показало, че Русия подготвя нова масирана атака срещу Украйна, предаде БТА.

Атаката беше втора срещу Киев и околностите му за по-малко от седмица и настъпи на фона на увеличените далекобойни атаки от двете страни.

Тази седмица в Турция се очаква Зеленски да проведе разговори с президента на САЩ Доналд Тръмп относно войната. Дипломатическите усилия на САЩ за прекратяване на конфликта са в застой.

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