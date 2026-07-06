Преди срещата на върха на НАТО! Турция посрещна международните медии с традиционна кухня

В навечерието на Срещата на върха на лидерите на НАТО Дирекцията по комуникациите към Президентството на Турция организира официална вечеря за представителите на международните медии, акредитирани за форума. Гостите имаха възможност да опитат традиционни ястия от богатата турска кухня, представящи различни региони и кулинарни традиции на страната.

Ръководителят на Дирекцията по комуникациите Бураханеттин Дуран приветства журналистите, като подчерта, че Турция е мобилизирала всички свои възможности, за да осигури най-добрите условия за работа по време на срещата. Той отбеляза, че ролята на медиите е от ключово значение за „точното, прозрачно и пълно отразяване на една историческа среща, която ще очертае стратегическата визия за бъдещето на НАТО“.

Дуран посочи, че вечерята е организирана не само като възможност гостите да си починат от натоварената програма, но и като начин да се запознаят с турската култура чрез нейната кухня.

„Понякога едно споделено ястие може да разкаже повече от страници с текстове“, заяви той, като подчерта, че турската кухня е резултат от вековно историческо наследство и взаимодействието на различни цивилизации. По думите му всяко поднесено ястие носи историята на определен регион, сезон, традиция и обществена памет.

Той акцентира и върху ролята на гастродипломацията като важен инструмент на културната дипломация, отбелязвайки, че турското кафе, включено в Списъка на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО, е символ на гостоприемството и трайното приятелство. „Една чаша кафе се помни четиридесет години“, припомни Дуран известната турска поговорка.

В заключение той изрази надежда, че споделената трапеза ще допринесе за укрепването на приятелството, взаимното разбирателство и по-доброто опознаване на Турция от представителите на международните медии.

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