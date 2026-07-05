Невиждано във Вашингтон! Обявиха червен код

В столицата на САЩ Вашингтон беше обявен "червен код" поради опасни нива на замърсяване на въздуха.
Причината е в невижданата жега и мащабните фойерверки за 25-годишния юбилей от Декларацията на независимостта.
След 40-минутните грандиозни фойерверки, центърът на града дълго време е бил под воал от смог, предава Фокс нюз.
"Външният въздух е опасен за възрастните, децата и страдащите от хронични заболявания", се казва официалното предупреждение на местните служби.
Властите също препоръчаха намаляване на времето, прекарано на улицата.
Рекордни температури продължава да отбелязва Вашингтон. В събота термометърът се повиши до 40 градуса, което беше нов рекорд за 4 юли от 1898 г. насам.
Организаторите на празнични събития в центъра на града направиха най-голямата демонстрация на фойерверки в историята, изстрелвайки 850 000 залпа.
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