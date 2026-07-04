Юбилеят на САЩ! Най-великите американци

Едисън ни извади от тъмнината, Армстронг стъпи на Луната

Трудно могат да се преброят американците, които промениха света в областта на науката, технологиите, бизнеса, културата и борбата за човешки права. 10 от тях обаче записаха имената си в историята с големи златни букви.

1. Томас Едисън на практика изобрети модерния свят. С над 1000 патента той укроти електричеството, създаде търговската електрическа крушка, фонографа и кинокамерата, като по този начин извади планетата от ерата на тъмнината и постави основите на модерната индустрия.

2. Братята Райт сбъднаха най-древната мечта на човечеството – да лети. През 1903 г. се направиха първия полет с моторен самолет, с което дадоха старт на глобалната авиация и туризъм.

3. Бащата на американската нация Джордж Вашингтон създаде световен прецедент, защото след като победи най-мощната империя, доброволно се отказва от абсолютната власт и кралската корона, за да положи основите на първата модерна конституционна република и демократичния преход на властта.

4. Хенри Форд качи света на колела чрез въвеждането на поточната линия в заводите. Той не просто направи автомобила достъпен за масите, а създаде концепцията за средната класа, 8-часовия работен ден и модерното масово производство.

5. Нийл Армстронг направи „една малка стъпка за човека, но огромен скок за човечеството“. Като командир на Аполо 11 през 1969 г., той стана първият, стъпил на Луната, доказвайки, че границите на човека се простират отвъд Земята.

6. Символът на борбата за равенство и справедливост Мартин Лутер Кинг промениха американското законодателство и вдъхновиха движенията за човешки права и свободи по целия свят.

7. Стив Джобс събра технологиите с изкуството и създавайки персоналния компютър, графичния интерфейс и най-вече iPhone, той промени начина, по който човечеството комуникира, работи, консумира информация и живее в дигиталната ера.

8. Пионерът на модерната развлекателна индустрия Уолт Дисни създаде анимационното кино и първите увеселителни паркове, като промени детството на поколения наред по целия свят.

9. Кралят на рокендрола Елвис Пресли взриви консервативното общество през 50-те години на миналия век и отприщи глобалната младежка култура, като промени завинаги музикалната индустрия, модата и социалното поведение на младите хора на планетата.

10. Макар и роден в Германия, великият физик Айнщайн прекара най-продуктивните си години като американски гражданин в Принстън, а неговата Теория на относителността пренаписа законите на физиката, отключи атомната ера и направи възможни технологии като GPS навигацията и квантовите изследвания.

Петима президенти преначертаха света

1. Тъй като Джордж Вашингтон влезе в класацията на най-великите американци, първото място е за Ейбрахам Линкълн, който промени глобалната история, защото ако САЩ се бяха разпаднали през 1865 г., светът щеше да поеме в незнайна посока. Неговата победа бе историческа, защото доказа, че демократичното управление може да устои на най-тежките вътрешни кризи.

2. Франклин Д. Рузвелт остана в историята като архитектът на новия световен ред, след като преведе САЩ през Голямата депресия и Втората световна война, извади Америка от изолационизма и я превърна в глобален лидер.

3. Хари Труман, човекът, който взе решението за използване на атомната бомба, промени света като ядрената ера. Той създаде доктрината за спиране на комунистическата експанзия, инициира Плана „Маршал“ за спасяването на Европа и подписа договора за създаването на НАТО, оформяйки съвременния западен свят.

4. Роналд Рейгън с твърдата доктрина „Мир чрез сила“ принуди Съветския съюз да влезе в надпревара, която не можеше да си позволи. Неговата политика доведе до падането на Берлинската стена, променяйки изцяло геополитическата карта.

5. Доналд Тръмп завинаги промени историята, като сложи край на глобализма и началото на ерата „Америка на първо място“, прокарвайки нови принципи на дипломацията и на световната търговия. Превръщайки 250-годишнината в демонстрация на традиционен патриотизъм, национален суверенитет и дигитално превъзходство, той остави личния си почерк върху начина, по който Америка се представя пред света в този исторически момент.

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