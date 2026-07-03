Фойерверки, политика и рекордна жега… Америка празнува под напрежение

Съединените щати влизат в най-мащабния празничен уикенд за 250-ата годишнина от независимостта си. Честванията започват да набират скорост днес, но заедно с фойерверките, речите и уличните празненства идват и сериозни предупреждения за екстремна жега.

Президентът Доналд Тръмп ще бъде в Южна Дакота, където ще произнесе реч и ще гледа фойерверки на Маунт Ръшмор, а в Ню Йорк Таймс скуеър ще посрещне 4 юли със среднощно спускане на топка, познато от новогодишната нощ, съобщава Асошиейтед прес.

Празникът излиза на улицата

Основната вълна от тържества ще бъде в събота, когато фойерверки ще осветят градове и малки общности в цялата страна. Към тях ще се прибавят традиционните семейни барбекюта, квартални събирания и публични концерти, които превръщат Деня на независимостта в един от най-разпознаваемите американски ритуали.

Тръмп ще произнесе още една реч на Националната алея във Вашингтон преди шоу със заря, което организаторите представят като исторически мащабно. В Ню Йорк новият елемент е празничното обратно броене на Таймс скуеър, което пренася атмосферата на Нова година в навечерието на 4 юли.

Жегата влиза в програмата

Празникът обаче няма да бъде само патриотична картина с флагове и светлини. Големи части от Средния запад и Източното крайбрежие са под натиска на потенциално рекордни горещини. Властите предупреждават хората да пият вода, да правят паузи на климатизирани места и да не подценяват риска от прегряване.

Жегата вече промени част от програмата. Във Вашингтон организаторите на концерта Capitol Fourth забраниха публика на репетицията в четвъртък заради опасните температури. Самият концерт, който е част от традициите на столицата за Деня на независимостта, може да бъде отменен, ако условията се влошат.

От Бостън до Гетисбърг плановете се пренареждат

Промени има и в други градове. От Бостън до Нористаун в Пенсилвания и Националния военен парк Гетисбърг организаторите пренастройват събитията според горещините. Амтрак отмени част от влаковете в Североизтока заради прекомерната жега, която може да засегне релсите.

Във Вашингтон за съботните празненства се добавят водни станции, охлаждащи ресурси и медицинска грижа. Това е знак, че юбилеят ще бъде отбелязан не само с патриотичен размах, но и със сериозна логистика за безопасност.

Юбилей в разделена страна

250-ата годишнина идва в особен момент за САЩ. От една страна, тя дава повод страната да се обърне към историята си и към символите на независимостта. От друга, празникът не може напълно да избяга от политическото разделение.

Дори организацията на честванията носи следи от този разлом. Freedom 250, организация, близка до Белия дом, се превърна в конкурент на America250 - двупартийна инициатива, създадена от Конгреса преди десетилетие. Freedom 250 стои зад голяма част от събитията във Вашингтон, включително Great American State Fair, който привлече внимание и с по-скромните си тълпи. America250 организира спускания на топки в няколко града, включително Ню Йорк, и концерт в Лос Анджелис в събота.

Гордост, умора и търсене на общ език

Проучване на Центъра за изследване на общественото мнение на Асошиейтед прес и NORC от април показва, че около 4 от 10 пълнолетни американци се чувстват „горди“ заради 250-ата годишнина на страната. Около 3 от 10 казват, че думата „развълнувани“ описва емоциите им.

В Топика, Канзас, автомеханикът Джо Фукуа-Бехарано обобщава празника далеч от официалните речи. За него силата на страната не е в политиката, а в устойчивостта на хората. „Всички трябва да намерим единство някъде, било то в смеха или в постоянството, и да държим всички хладни“, казва той от щанда за фойерверки, където работи допълнително в силен сезон.

По-близкото изглежда по-управляемо

В Кеймбридж, Масачузетс, 25-годишната докторантка Кристина Джоу гледа към празника през по-тих, местен фокус. Тя казва, че ще се опита да мисли за „нещата, които се случват локално“.

„Това изглежда малко повече в рамките на нашия личен контрол“, казва Джоу. В думите й има различен тон от големите сцени във Вашингтон и Ню Йорк - по-малко парадност и повече нужда човек да намери смисъл в непосредствената си общност.

Америка празнува, но и се оглежда

Този юбилей е повече от фойерверки за кръгла годишнина. Той показва страна, която умее да превръща историята си в зрелище, но и трудно крие собствените си напрежения. Жегата ще бъде физическото изпитание на празника, а политическото разделение - неговият по-дълбок фон. Въпреки това милиони американци ще излязат навън, защото понякога общият ритуал остава единственото място, на което една разделена страна може поне за вечер да гледа в една и съща посока.

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