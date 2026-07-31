Тръмп с черна прогноза: Тези ужасяващи кадри са предупреждение!

Истински мигрантски ад блокира Европа и изправи на нокти световните лидери покрай ужасяващите кадри от Испания, която буквално се огъна под безмилостния натиск, подобен на терор, след като хиляди нелегални мигранти щурмуваха плажове, прескачаха предпазни огради и предизвикаха невиждан хаос. Ситуацията е толкова критична, че местните власти официално обявиха извънредно положение.

Кадрите на насилие и безконтролно навлизане на чужденци заляха социалните мрежи и предизвикаха вълна от гняв по целия свят. Точно тези стряскащи видеоматериали станаха повод за безпощаден коментар от страна на американския президент Доналд Тръмп, който пръв видя в европейската трагедия огледало за бъдещето на собствената си държава.

И тогава Доналд Тръмп излезе с черна прогноза

"Кадрите от Испания са едно трагично напомняне за последиците от масовата миграция и глобалистките политики на радикалната левица, която допусна нахлуването на мигранти в западни страни", написа Ванс в Екс.

"Слава Богу, че Доналд Тръмп беше избран и че нашата граница повече не прилича на това, което беше преди", допълни той.

Още вчера високопоставени представители на Белия дом разпространиха послание с отявлен политически оттенък, според което възможно завръщане на Демократическата партия на власт би означавало повторно масово навлизане на мигранти по границата на САЩ с Мексико.

Републиканската партия на Доналд Тръмп води кампания за предстоящите междинни избори в САЩ през ноември тази година, които ще бъдат най-трудните досега за управляващите републиканци.

