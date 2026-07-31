Тръмп отсече: Не търся ракети, търся мир!

В интервю за "Файненшъл таймс" президентът на САЩ Доналд Тръмп постави под въпрос един от основните приоритети на Киев, заявявайки, че все още не е решил дали да позволи на Украйна самостоятелно да произвежда ракети за системите "Пейтриът" (Patriot).

Американският държавен глава подчерта, че въпросът се разглежда, но призова за предпазливост: "Това е изключително оръжие и трябва да внимаваме на кого даваме лицензи. Ние по принцип рядко лицензираме такова оборудване."

Заявлението идва само два дни след срещата му в Белия дом с Володимир Зеленски, който определяше разговорите за съвместно производство като важен пробив. Системите "Пейтриът" са от критично значение за защитата на украинските градове от руските балистични атаки.

Тръмп обаче бе категоричен, че фокусът му е върху постигането на мир, а не върху въоръжаването. Той съобщи, че пратениците му Джаред Къшнър и Стив Уиткоф предстои за първи път да посетят Украйна. "Казано най-просто: искаме войната да приключи. Не търся ракети, търся мир!", завърши той.